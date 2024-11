A MOHU célja továbbra is az, hogy három év múlva az italcsomagolások minimum 90 százalékát visszaváltsák Magyarországon, és eltűnjenek környezetünkből az illegálisan szétszórt italcsomagolások. Ezekből van bőven, milliárdos mennyiségben vásárolnak a magyarok ilyen csomagolást.

Dúskálnak a magyarok!

Eddig 700 millió darab palackot váltottak vissza Magyarországon. Jelenleg 4400 helyen lehet visszaváltani, amelyből mintegy 1400 helyen kézi visszaváltással. A legnépszerűbb visszaváltási mód a boltban vagy bolthálózatban levásárolható utalvány. A visszaváltásnak köszönhetően eddig mintegy 30 milliárd forintnyi összeget kaptak így vissza a vásárlók, és ez hozzájárulhatott a kiskereskedelmi forgalom növekedéséhez.

A hazai automatáknál Európában egyedülálló lehetőség, hogy a visszaváltási díjat egyenesen a saját bankszámlára is lehet utalni. A visszaváltók körülbelül 15-17 százaléka választja ezt a megoldást - eddig mintegy 5,7 milliárd forintot kértek ebben a formában vissza Magyarországon.

Több, mint egymillió egyszázezren töltötték le az ehhez szükséges applikációt.

Csaknem 90 millió forint az az összeg, amelyet az automatákon megjelölt jótékony - gyermekegészségügyi - célra adományoztak a hazai vásárlók.

A legnépszerűbb visszaváltási nap, egyértelműen a szombat, július óta szombatonként átlagosan körülbelül 6 millió palackot váltunk vissza. Kedden és szerdán váltunk vissza a legkevesebbet, de a szám ezeken a napokon is meghaladja a 4 milliót átlagosan.

Nem csak boltok, hanem más vállalkozások, intézmények is jelentkeztek arra, hogy biztosítsák a visszaváltás lehetőségét

A MOHU 40 milliárd forint értékben építette ki a palack visszaváltó rendszer első szakaszát.

A vállalat ezen felül vállalta, hogy a következő években több százmilliárd forint értékben fog beruházni a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, mindezt annak érdekében, hogy teljesítse az Európai Unió által előírt 10 százalékos lerakási, és 65 százalékos újrahasznosítási célokat.

4400 pont 10 millió magyarra

83 új, modern hulladékudvart épít, amelyek lehetőséget biztosítanak a hulladékok kényelmes leadására elkülönített gyűjtésére.

360 ezer tonna kapacitású energetikai hasznosítót épít.

Több, mint 20 szuperválogatót épít.

Fejleszti és bővíti a kukásautó flottákat az országban.

Új kukák beszerzésével fejleszti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert.

Jelenleg 1500 textilkonténer elérhető országszerte. 2026-ra 6000 darab a cél, 1000 darabot már idén kihelyeztünk

Jelenleg 4400 helyen lehet visszaváltani, amelyből mintegy 1400 helyen kézi visszaváltással. Ez a szám a jövőben tovább nő majd. Magyarországon csak a legnagyobb boltok számára volt kötelező csatlakozni a visszaváltási rendszerhez, ellentétben például Romániával, ahol minden boltnak kötelező a csatlakozás. A MOHU minden egyes visszaváltott palack után kezelési díjat fizet a boltoknak.

Kép: Hartl Nagy Tamás

Érdekességképpen a MOHU elárulta azt is, hogy nem csak boltok, hanem más vállalkozások, intézmények is jelentkeztek arra, hogy biztosítsák a visszaváltás lehetőségét, így például benzinkutak, vagy hajléktalanszállók is. A MOHU nyitott az új lehetőségekre, cél az anyagok körforgását előmozdító, környezetünket óvó, minél nagyobb mértékű visszaváltás elérése.

Az automatáknál lehetőség van továbbá arra, hogy az 50 forintot jótékony célra utalja a vásárló. Ez a cél jelenleg a gyermekgyógyászat. Eddig több mint 90 millió forintot adományoztak így a vásárlók, de ez az összeg is folyamatosan nő, amit három, országos elérésű gyerekgyógyítással foglalkozó intézmény között osztanak majd szét. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet, a Bethesda Gyermekkórházat és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáját lehet így támogatni.

Becslések szerint Magyarországon évente több mint 3 milliárd italcsomagolás van forgalomban, közölték. A korábbi „tapossa laposra” rendszerben az italcsomagolások mindössze 30-40 százalékát lehetett csak visszagyűjteni, a MOHU célja ezzel szemben, hogy 2029-re elérje az éves piacra helyezett mennyiség 90 százalékának visszaváltást.