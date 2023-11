Idén a Michelin Guide étteremkalauz a tati Platán Gourmet és a budapesti Stand éttermet is két csillaggal honorálta, ezentúl hét magyar étterem is egy csillagot kapott, ezzel Közép-Európa egyik meghatározó gasztronómiai központjává vált Magyarország. Azóta egy további sikert is elkönyvelhet a honi gasztronómia: a szakma egyik legfontosabb rangsorában, a The Best Chef 100 legjobb szakácsát számbavevő listájába idén egy magyar séf is felkerült – írja a hellomagyar.hu.

Tóth Szilárd, a budapesti Salt étterem séfje Boldizsár Máté tulajdonossal együtt utazott Mexikóba a világ egyik legrangosabb gasztronómiai eseményére, a Best Chef Awards 2023-as díjátadójára.

A legjobbnak idén is David Muñoz Rosillot, a madridi DiverXO étterem séfjét választották. Azonban a magyar gasztrokultúra szempontjából sokkal lényegesebb, hogy Tóth Szilárd is bekerült a 100 legjobb szakács közé (a rangsor 93. helyére sorolták a lista egyetlen magyar tagját). A díjazott séf egy mátészalkai gyorsétterembe kezdte a karrierjét és – mint a Forbesnak elmondta – a budapesti Innio étteremben szerzett tapasztalatokra építve hozta létre többed magával 2019-ben a Saltot. Az étterem 2021-ben Michelin-csillagot kapott, majd idén a világ legjobbjai közé választották séfjüket, Tóth Szilárdot.

(Gulyás Ábel)