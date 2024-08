Felülbírálati indítványt nyújt be a Völner-Scahdl-ügy kapcsán Magyar Péter, elmondása szerint azért, mert az általa még márciusban nyilvánosságra került információk alapján lefolytatott kiegészítő vizsgálatban nem ő, hanem Tényi István volt a feljelentő. Ezért határidőig neki lett volna lehetősége élni az indítvány benyújtásával, ám ezt nem tette meg.

Most azonban már Magyar Péter is megteheti ezt, ő pedig azt szeretné, hogy új eljárásra köteleznék az ügyészeket a nyomozásban – jelentette be sajtótájékoztatóján. Hozzátette, szerinte mulasztásos alkotmánysértést követtek el, mivel egy vizsgálat alanyának kellene lennie az ügyészségnek is, amennyiben a vezető politikusok az általuk lefolytatott nyomozásba tényleg beavatkoztak.

Június 20-án jelentette be az ügyészség, hogy megszüntették a nyomozást azzal a hangfelvétellel kapcsolatosan, amelyek Magyar Péter márciusban nyilvánosságra hozott. Mint ismert, a hangfelvételen ő és akkori felesége, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter hallható, ahogy arról beszélgettek, hogy belenyújhattak a Schadl-Völner-ügy nyomozati anyagaiba. Az ügyészség szerint azonban a hangfelvétel tárgyi tévedésekkel van tele.