Megszólalt az ügyészség a Varga-Magyar hangfelvételről, Rogánt is meghallgatták

Kollár Steve-t – akit szintén megemlített a poltikus posztjában – gyakran a „magyar Terminátorként” emlegetik, portfóliója egészen szerteágazó: volt világbajnok táncos, ingatlanfejlesztő és autókereskedő, szerepelt több tehetségkutatóban is (a Cápák között és a Hungary’s got Talent című műsorban), illetve egy időben Arnold Schwarzenegger dublőre volt. A vállakozó is a helyszínen tartózkodott, amikor Magyar Pétert kivezették a belvárosi szórakozóhelyről.