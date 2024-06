Hétfő délután egyelőre még azt sem lehet tudni, ki lesz Budapest főpolgármestere 2024 őszétől. Ugyanis hiába nyert a regnáló Karácsony Gergely 324 darab szavazattal Vitézy Dáviddal szemben, utóbbi már a hivatalos végeredmény közlése előtt leszögezte, hogy újraszámoltatja a szavazatokat.

Ugyanakkor bármelyikük is lesz Budapest első embere, olyan helyzetbe fog kerülni, amivel

a rendszerváltás óta még nem kellett szembesülnie főpolgármesternek: azzal, hogy az őt támogató erők kisebbségben lesznek a fővárosi közgyűlésben.

Így néz ki a fővárosi közgyűlés összetétele:

TISZA: 10 mandátum; Fidesz-KDNP: 10 mandátum; Párbeszéd – DK – MSZP: 7 mandátum; MKKP: 3 mandátum; Vitézy-lista/LMP: 3 mandátum.

Az elhúzódó szavazatszámlálás csatája

A Nézőpont Intézet által rendezett választási kerekasztal-beszélgetésen is szóba került Budapest sorsa. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a választási éjszaka egyik legnagyobb meglepetésének a fővárosban kialakult patthelyzetet nevezte meg, hozzátéve, hogy szerinte a budapestiek egy elhúzódó szavazatszámlálási harcra kénytelenek felkészülni.

Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatója arról beszélt, hogy mivel az idei EP-választáson több mint kétmillióan szavaztak a kormánypártokra, ami önmagában rekord, így szerinte a budapesti kormánypárti vereségek mögött nem politikai, hanem személyi problémák húzódnak meg, „nem volt elég jó a vibe” – fogalmazott. Ugyanakkor megfogalmazása szerint a választási demoverzió véget ért,

„a paintballnak vége, jön az éleslövészet”.

Úgy látja ugyanakkor, hogy mivel a Fidesz-KDNP így is megszerezte az önkormányzati szavazatok 57 százalékát, számukra nem Budapest-fókusszal kell most sem a választásokat nézni, sőt, azt is megállapította, hogy „Szentkirályi Alexandra visszaléptetése zseniális húzás volt."

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a most vasárnapi eredményeket átültette egy lehetséges országgyűlési választási modellbe, ez alapján megállapította, hogy a Fidesz-KDNP-nek 135 mandátuma lenne, amivel biztosítaná az újabb kétharmadát. A pártstruktúra eszerint fog átalakulni, amíg osztott az ellenzék, és kisebb a támogatottsága, valamint Magyar Péter nem működik együtt a többi ellenzéki párttal, marad a kedvező a helyzet a Fidesz kétharmadához – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy szerinte Budapesten Karácsony-ellenes hangulat van, hiszen a választók többsége ellene szavazott, és a kerületeknél sem történt átrendeződés. Szentkirályi Alexandrának ebben a közegben az lesz a hatalmas feladata, hogy Fidesz a Budapest-politikáját megalkossa.

Lomnici Zoltán, a Századvég tudományos igazgatója a közgyűlés összetételét vizsgálva arra jutott, hogy Karácsony Gergely sokkal bénultabb helyzetbe kerülhet, mint Vitézy Dávid, hiszen 17 mandátumra lenne szükség a többséghez, ezt Mráz Ágoston Sámuel azzal egészítette ki, hogy

működésképtelen lesz a főváros, ha Karácsony Gergely győz, és Magyar Péter betartja az ígéretét

– utalt arra az elemző, hogy a TISZA Párt alelnöke kizárta az együttműködést Gyurcsány Ferenc politikai tömbjével.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az Economx érdeklődésére ezt úgy foglalta össze, kizárható, hogy a Fidesz Budapesten akár Gyurcsány Ferencékkel, akár pedig a Magyar Péterékkel együttműködjön. Tehát a Fidesz tíz mandátumát kivonhatjuk a rendszerből, és ebből pedig az következik, ahhoz, hogy meglegyen Karácsony Gergely mögött a többség, Gyurcsány Ferencnek és Magyar Péternek együtt kell működnie.

A legrosszabb esetben, ha még témák mentén sem tudnak együttműködni a pártok, akkor a főváros működésképtelenné válik – hangsúlyozta az elemző.

Nem feltétlenül kompatibilis mindegyik ellenzéki párt a másikkal, és ez a szavazók szempontjából is így van, ezt láttuk a korábbi együtt indulásoknál is – fogalmazott Boros Bánk Levente. Mindezt arra a felvetésünkre, hogy a kormánypártokkal szemben vasárnap két és félmillióan szavaztak, de a Nézőpont munkatársa szerint ezek a szavazatszámok nem adhatóak össze automatikusan, így az is bizonytalan, hogy egy ilyen méretű tömb állna szemben a Fidesszel.