A Nézőpont Intézet e heti közvélemény-kutatása szerint, ha most vasárnap tartanák az országgyűlési választásokat, a Fidesz a listás szavazatok 45, a Tisza Párt 35 százalékát kapná meg – ismertette friss, pénteken publikált felmérésében az intézet. Ez kereken tíz százalékpontnyi különbséget jelent.

Ám ez az eredmény abszolút ellentmond azon szerdai Medián-kutatásnak, miszerint épp a Tisza előzte meg hasonló magabiztossággal, 9 százalékponttal a kormánypártot a pártpreferencia versenyében.

Mint a Nézőpont fogalmaz: „úgy tűnik, a Tisza tetőzött és egy évvel a kezdetei után megindult apadása”.

A Medián megmérte: még mindig jelentős Magyar Péterék előnye A felmérés szerint a biztos szavazók 46 százaléka támogatja a Tisza Pártot, míg a kormánypártokra 37 százalékuk voksolna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk rendelkezik a parlamenti bejutáshoz elegendő támogatottsággal. Bővebben

Ahogy azt a kormányközeli intézet kifejti, „Magyar Péter bennfentes kereskedési ügyétől a mellé behozott új arcok botrányain át a háborúpárti nyilatkozat aláírása körüli vitáig, mind-mind koptatták a Tisza Pártot”. Ezért a szóban forgó mérésük szerint csökkent az ellenzéki párt népszerűsége.

„A legvalószínűbb listás eredménye decemberben még 37, márciusban viszont csak 35 százalék volt”

– idézték fel, megjegyezve, „a visszaesés mértéke nem jelentős”, de szerintük „a tendencia egyértelmű”.

„A Fidesz-KDNP most vasárnap a választók 45 százalékának támogatására számíthatna, amely megfelel az EP-választási eredményének.

A kormánypárt számára fontos fejlemény, hogy Orbán Viktor évértékelő beszéde óta témáival uralja a közbeszédet” – állapítják meg.

Arra is kitérnek, a Mi Hazánk az elmúlt hónapokban erősödni tudott, most vasárnap akár 9 százalékos eredményt is elérhetne a formáció. A Nézőpont Intézet márciusi felmérése szerint viszont más párt nem jutna be a parlamentbe.

Merőben mást mért a Medián

Ugyanakkor mindezzel élesen szembeállítható a Medián napokban publikált felmérése, melynek értelmében nemhogy apadt volna a Tisza, hanem pont, hogy duzzadni tudott. Eszerint a biztos szavazók körében

a Tisza Párt 46 százalékon áll,

míg a Fidesz 37 százalékon.

Egyúttal ez azt is jelenti, hogy a Magyar Péter vezette párt és az Orbán Viktor elnökölte Fidesz viszonylatában mintegy tíz százalékpontnyi erőviszonybeli eltérés keletkezett a két külön mérést tekintve. Kvázi helyet cseréltek a pártpalettán.

Az azonban mindkét közvélemény-kutatásban közös pontként azonosítható, hogy mindössze a Mi Hazánk tudná megugrani a törvényhozásbeli mandátumszerzéshez szükséges bejutási küszöböt, igaz, a Medián szerint csupán 6 százaléknyian voksolnának rájuk.