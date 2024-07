Habár a főigazgatói kinevezésekor hivatali személygépkocsit bocsátottak Ókovács Szilveszter rendelkezésére, ő a BMW által biztosított egyik autót használja, amely annak a luxusflottának a része, amelyet a cég egy együttműködés keretében az Operaház elismert művészeinek biztosít. A szakszervezetek szerint viszont felháborító, hogy ezeket a járműveket épp azok nem használhatják, akik jogosultak lennének rá.

A BMW Group Magyarország 2015-ben mobilitási partnerséget indított a Magyar Állami Operaházzal, amelynek keretében többek között legújabb modellekből válogatott autóflottát biztosítanak az Operaház részére – írja a Magyar Narancs.

Az Operaház vezetői döntenek arról, melyik operaházi dolgozó használhatja a luxus BMW-ket, így a rendszeresen cserélt luxusflotta használatára a vezetők leginkább magukat tartották érdemesnek.

A jelenlegi flotta egyik csúcsmodelljét az Operaház első embere, Ókovács Szilveszter főigazgató hajtja, parkolni pedig rendszeresen a királyi felhajtón szokott.

A főigazgató által is használt BMW X5-ös széria plug-in hibrid példányai alsó hangon meghaladják a 45 millió forintot, a benzines modell pedig a 65 millió forintot is elérheti. A szakszervezeteket felháborította az eset. Elfogadhatatlannak tartják, hogy a BMW eredetileg a népszerű, állami elismerésekkel is díjazott művészek számára biztosította a járműveket, azokat mégsem ők használják.

Kapzsiság és narcisztikus hajlamok

Bárány Balázs, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke már évekkel ezelőtt levélben jelezte a BMW GmbH vezetőségének, hogy a rendelkezésre bocsátott járművek a BMW által remélt küldetést nem tudják teljesíteni, mivel az Operaház művészei kizárólag reklámfotózásokkor élvezhetik azokat.

Az egyébként nekik szánt autókat a kezdetektől fogva kizárólag a kapzsisággal túlfűtött és narcisztikus hajlamtól terhelt, az állam által kinevezett felsővezetők használják. Azon vezetők, akiknek egyébként hivatalból jár az Operaház biztosította szolgálati gépkocsi

– hívta fel a figyelmet a szakszervezeti vezető.