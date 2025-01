Magyar vendégek is évről-évre hivatalosak az európai kulturális és társadalmi élet rangos eseményeire a bécsi bálszezonban, amelynek kapcsán szerdán figyelemfelkeltő riasztást adott ki Ausztria fővárosának államrendőrsége.

Európa és USA is a célkeresztben

Eszerint az Iszlám Állam (IS) terrorszervezet különböző ágai továbbra is terjesztik a támadásra felszólító utasításokat az interneten, amelyeket nemcsak Európában, hanem az egyesült államokbeli fesztiválokon és tömegrendezvényeken is végre kellene hajtania a fanatikusoknak.

Egy friss, ilyen bejegyzésben többek között megemlítették a több tízezer vendéget váró „bécsi bálszezont” is – idézi a bécsi államrendőrség közleményét a Meinbezirk.

A Kurier emlékeztet: az eseménysorozat fő attrakciója, az Operabál február 27-én lesz a Bécsi Állami Operaházban, számos külföldi híresség részvételével.

Rendőrök is elvegyülnek a bálozók között

A bécsi hatóságok szerint nincs konkrét esemény megnevezve, amelyet fenyegetne egy terrortámadás, és a nyugati szomszédunkban érvényes, másodfokú riasztási szinten egyébként is fokozott figyelemmel kísérnek minden nagy eseményt, főként, amelyek nemzetközi hírűek.

Jelezték: a Terrorizmus Elleni Hivatal (LSE) szabványosított eljárásokat követ a báli szezonban is, amelyek biztonsági lebonyolítását – a terrorszervezet riasztó felhívása miatt – idén számos olyan, külön rendőri intézkedés kíséri, amik segítenek minimalizálni a fenyegetés kockázatát.

Ezek részleteit biztonsági okokból nem közölték.

A szupersztár koncertjét pillanatok alatt törölték

A lap felidézi: tavaly augusztusban néhány nap alatt törölték Bécsben a százezres látogatottságú Taylor Swift-koncerteket, feltételezett támadások miatt.

Mint megírtuk, a szupersztárnak négy koncertet kellett volna tartania a Happel Stadionban, ám a fellépéseket terroristák veszélyeztették.

A 19 éves férfi, aki az Iszlám Állam terrorszervezet nevében öngyilkos merényletet tervezett az egyik bécsi Swift-koncerten, röviddel később letartóztatásba került, a legújabb sajtóhírek szerint pedig a napokban bűnösnek ítélték.