Végre jó hírekkel szolgált a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), ugyanis több mint egy éve nem tapasztalhatták azt a magyar boltokban, hogy növekszik a lakossági fogyasztás, de idén már ez is megtörtént. Hazánk piacvezető áruházlánca, a Lidl folyamatos akcióival eddig is mindent megtett, hogy a magyar családok számára a hétköznapokban is minél kevésbé legyen anyagilag megterhelő a vásárlás, azonban az ünnepi időszakokra külön figyelmet fordítanak.

A húsvéti ünnepek idén március hónap végére esnek, de már elérhetőek a húsvéthoz kapcsolódó termékek az üzletek polcain. A karácsony után ez az év második legforgalmasabb és legjelentősebb periódusa, így kiemelt figyelmet fordít a Lidl a húsvéti időszakra.

Az ünnepi forgalom alakulását több tényező befolyásolja, az áruházlánc élénk forgalomra számít idén is

– tájékoztatta a Lidl az Economxot.

A forgalmat tekintve a legerősebb időszak a húsvét hetében várható, azon belül a nagypéntek előtti csütörtökön számít a Lidl a legtöbb vásárlóra, de a kétnapos zárvatartás miatt szombaton is a megszokottnál erősebb forgalom várható.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen húsvéti termékekre számíthatunk, lesznek-e idén különlegességek.

Ezzel kapcsolatban az áruházlánc közölte, a vásárlói trendek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest, így a kereslet elsősorban az olcsóbb, a csökkentett áron kínált termékek és az akciók irányába tolódik el.

Ezzel együtt széles minőségi, kedvező árú termékekkel a polcokon várják a vásárlókat:

Favorina édességek,

különböző húsvéti csokoládék,

csokinyuszik,

csokitojások,

sütéssel kapcsolatos alapanyagok, sütési kellékek,

húsvéti dekorációk,

valamint a húsvét elengedhetetlen főszereplői:

húsvéti sonka,

friss kalácsok,

tormák,

friss zöldségek-gyümölcsök.

De nézzük ezeket a főszereplőket!

Az ünnepi időszak alatt összesen tizenhatféle sonka közül válogathatunk a Lidl polcain. A kínálatban megtalálhatóak lesznek mind pulykából, mind pedig sertésből készült termékek, melyek változatos elkészítési formában kerülnek a polcokra. A füstölt-főtt termékektől kezdve a Békebeli sonkákon keresztül egészen a hagyományos eljárással készült Pikok Pure Szívsonkáig széles a választék, mely utóbbi egyenesen a füstről érkezik, hosszú pácolással, kizárólag sózással és füstöléssel készül, nyersen, főzve vagy sütve is fogyasztható. A sonkák esetében a legkeresettebb termék a Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka, de a korábbi sikereknek köszönhetően a kínálat idén a füstölt-főtt kötözött sertéscombbal bővül.

Elárulták a legfontosabb titkot is: a húsvéti sonkák kilogrammonkénti ára 1 689 és 4 599 forint között alakul, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

Húsvéti kalácsból hatféle lesz. A húsvéti időszak méltán népszerű termékei közé tartozik a helyben sütött pékáruk kínálatában elérhető kalácsok és bejglik is, így az állandó termékkínálatban a 400 grammos vajas fonott kalács mellett az ünnephez közeledve például a gyümölcsös, a háromágas fonott kalács, a húsvéti sós kalács, valamint idei újdonságként a sós-tormás, a Diawellness tönköly kalács is elérhető lesz a kínálatban. Ezen pékáruk ára ízesítéstől és kiszereléstől függően 299 forint és 699 forint között alakul. A kalácson kívül a kínálatban megtalálható a bejgli is, mákos, diós és gesztenyés ízesítésben.

S ha ez nem lenne lég, tormából is háromféle található a kínálatban a reszelt torma és a reszelt torma erős ízesítésben, mely március 21-től 60 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg, valamint a Csupros tejszínes torma – mindhárom a Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozik.

Fontos megjegyezni, hogy a Hazánk Kincsei termékek egytől egyig magyar beszállítók termékei, amelyek kedveltsége és sikeressége a vásárlók körében azért is kiemelkedő, mert pontosan azt nyújtják számukra, amit elvárnak tőlük: a magyar értékek közvetítését. A Lidl számára fontos szempont, hogy a Hazánk Kincsei márka megkönnyíti a vásárlók választását és biztosítja, hogy a vásárlók magyar termékeket vegyenek le a polcokról. A termékek csomagolása is egyedi, amely a magyar népmesék világát idézi, és a magyar konyha tradicionális ízeit hozza közelebb a vásárlókhoz.

Hasonló a helyzet a friss zöldségek és gyümölcsök esetében is. A Lidl polcain hetente legalább 150-féle friss zöldség és gyümölcs érhető el. Az ünnepi időszakban a legnépszerűbb zöldségek a hónaposretek, az újhagyma, a kígyóuborka, a fürtös paradicsom és a TV paprika, nem utolsó sorban a fejessaláta, mely minden esetben a hazai termelőktől érkezik.

A cikk a Lidl Magyarország támogatásával jött létre.