A Segélytelefonszolgálatot ingyenes szolgáltatását igénybe vehetik a szerencsejáték-problémával küzdők, valamint hozzátartozóik, illetve azok, akik úgy érzik, hogy a játéktevékenységük akár a legkisebb mértékben is veszélyt jelenthet életvezetésükre.

1992 óta október 10-ét a lelki egészség világnapjaként tartják számon. Többek között ezen a napon hívják fel a figyelmet a mentális egészség védelmére és fejlesztésére. A Covid-járvány óta különösen nagy hangsúlyt kapott ez a nap, a pandémia idején ugyanis jelentősen megnőtt a mentális zavarral élők száma.

A Szerencsejáték Zrt. tíz éve támogatja az ELTE PPK Pszichológiai Intézete és a Pro Psychologia Alapítvány által működtetett ELTE Szerencsejátékos Segélytelefon szolgáltatást. A szolgáltatás célja a szerencsejáték-problémával küzdők és hozzátartozóik számára történő segítségnyújtás és tanácsadás, valamint a megfelelő szakellátó-helyekre való irányítás, ahol a játékszenvedéllyel érintettek terápiás segítséget kaphatnak.

A Segélytelefon Szolgálat teljes anonimitást biztosít, a hívások beérkezésekor semmilyen adatfelvétel vagy regisztráció nem történik.

Az ingyenes szolgáltatást egyaránt igénybe vehetik a szerencsejáték-problémával küzdők, azok, akik úgy érzik, hogy a játéktevékenységük akár a legkisebb mértékben is veszélyt jelenthet életvezetésükre, kapcsolataikra, munkájukra vagy életük bármely más területére, és olyanok is, akiknek a családjában, vagy baráti körében van játékfüggő. A Szerencsejátékos Segélyszolgálathoz tavaly 130 megkeresés érkezett, és idén augusztusig is nagyjából ugyanennyien hívták fel a Segélytelefont.

Tévhitek a szerencsejáték rabjai körében

Vannak bizonyos tévhitek, amelyek akadályozhatják, hogy a játékosok objektívek maradjanak a szerencsejátékkal való játszás során, és ezek ellen küzdeni kell. Ilyen például az a néha előbukkanó téves elképzelés, hogy ha egymás után többször veszít valaki, akkor utána nagyobb valószínűséggel fog nyerni, vagy ha veszítenek, addig kitartsanak a játék mellett, amíg vissza nem nyerik a veszteségüket.

Szerencsére a játékosok többsége nem ért egyet ezekkel, de fontos, hogy a sérülékeny csoportokat a nemzeti lottótársaság megóvja a tévesen rögzült, szerencsejátékkal kapcsolatos képzetektől. Állami szerencsejáték szervezőként, a Szerencsejáték Zrt. kiemelt feladata, hogy játékaival úgy nyújtson önfeledt szórakozást, hogy közben az valóban játék maradjon. Éppen ezért a játékfüggőség megelőzése érdekében a vállalat nagy hangsúlyt helyez a prevencióra:

széleskörű edukációt folytat,

játékosainak szóló tájékoztatóiban rendszeresen szól a szerencsejátékokkal kapcsolatos lehetőségekről,

öntesztet biztosít ahhoz, hogy a játékos felmérje, érintett-e a szerencsejáték-függőségben, hogy szükség esetén önkorlátozással éljen.

Segítségnyújtás a játékfüggőknek

A hazai és a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a szerencsejáték-problémákkal küzdők speciális, nehezen elérhető és nagyon alacsony segítségkérési hajlandóságú réteget alkotnak a társadalomban, ezért a Szerencsejáték Zrt. kiemelt hangsúlyt fektet az érintettek megszólítására és tájékoztatására. Elsődleges cél, hogy a problémával küzdő szerencsejátékosok és családtagjaik valódi segítséget kapjanak.