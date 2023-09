Holnap délben újra Kormányinfót tart Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Karmelita Kolostorban Mit, miért tesz a kormány? címmel.

Az eseményen várhatóan a szerdai kormányülés döntéseit ismertetik, amelyről a miniszterelnök is posztolt, melyben azt írta: „Azon dolgozunk, hogy megőrizzük Magyarország függetlenségét.”

Legutóbb szeptember 19-én tartottak Kormányinfót, ahol egyebek mellett arról esett szó, hogy a világpiaci ár csökkenése ellenére nem lesz olcsóbb a gáz Magyarországon. Arról is szó esett, hogy már megkezdték a tárgyalásokat a városi csok alternatívájáról, illetve az üzemanyagárakról is, melyről Orbán is beszélt napirend előtti beszédében az őszi parlamenti ülésszak első napján.