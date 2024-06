Szentkirályi Alexandra visszalépésére reagálva, Vitézy Dávid +tájékoztatóját követően Karácsony Gergely is kiállt a sajtó munkatársai elé. A főpolgármester sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a „Fidesz számára a nők csak bábuk, akiket bármikor le lehet venni a sakktábláról” – úgy, mint a volt köztársasági elnököt, a volt igazságügyi minisztert és most Szentkirályi Alexandrát. Azokat az ellenzékieket is sajnálja, akiket „Vitézy Dávid csapott be azzal, hogy az indulása valóban a városról szól, így a szavazók ez egy gonosz hatalmi játszma eszközeivé váltak.”

Karácsony szerint a Fidesz gazdasági érdekeit szolgálja Vitézy indulása, ugyanis minden döntése ezt a rendszert szolgálta ki. „Nem tagadta meg a múltját, nem zárta ki a Fidesszel való kormányzást” – jelentette ki, majd később a trójai falóhoz hasonlította ellenfelét.

Ahogy nincs két Fidesz, nincs két ellenzék sem: egy sokszínű, egységes ellenzék van.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy nem kíván együttműködni Vitézy Dáviddal sem az MKKP, sem a Momentum – akik Karácsonyt támogatják – és Magyar Péter sem, aki médiahekknek nevezte Vitézy indulását. Szerinte Szentkirályi kijelentése után tízezrek fognak elpártolni Vitézy Dávidtól.

Elmondta, hogy kihívója leleplezte azt, hogy nagyságrendileg sem érti a főváros pénzügyi helyzetét, hiszen egy interjúban 900 milliárd forinttal ítélte magasabbra az önkormányzat várható bevételét.

Karácsony Gergely a sajtótájékoztatón azt ígérte, hogy meg fogja akadályozni azokat a beruházásokat, amelyek ártanak a városnak. Szerinte ebben az új helyzetben egy még világosabb kép alakult ki, most szerinte már érdemi tétje van a fővárosi önkormányzati választásnak.