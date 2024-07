Elkészültek a pesti alsó rakpart fejlesztésének engedélyezési tervei – olvasható a Főpolgármesteri Hivatal közleményében. Az új tervek – melyek kidolgozásában 16 szakmai és civil szervezet segédkezett, köztük a Magyar Autóklub vagy a Magyar Kerékpárosklub – több gyalogos és zöld területet, közvetlen vízparti hozzáférést és csökkentett autóforgalmat ígérnek. A fejlesztések következő lépései már idén nyáron megkezdődtek, a Jane Haining rakpart zöldítése pedig már folyamatban van.

Id. Antall József rakpart

Az Id. Antall József rakpart északi részének fejlesztése már két részletben lezajlott. A fejlesztés következő fázisában a Parlament és a Lánchíd között kettős fasort alakítanak ki, amelyet nemcsak esztétikai szempontból indokolnak, hanem a város zöldfelületének növelésében is fontos szerepet játszik a városvezetés szerint. Az autóforgalmat 30 km/h sebességre csillapítják hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, csökkentsék a zajszennyezést, de továbbra is biztosítsák az autós közlekedés feltételeit ezen a szakaszon. Emellett irányhelyes kerékpársávokat, új lejárókat és zebrákat is kialakítanak, hogy javítsák a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeit.

Kép: Főpolgármesteri Hivatal

Jane Haining rakpart

A Jane Haining rakpart a Főváros szándékai szerint teljesen mentes lesz az átmenő autóforgalomtól, de erről végleges döntés a civil megállapodás által szabályozott módon születhet majd. Az autómentességről a forgalmi mérések alapján születik végleges döntés egy későbbi tesztidőszakot követően. A tesztidőszaknak része a hétvégi és a nyári, több héten át tartó megnyitás is, ami a forgalmi modellezésen túl abban is szerepet játszik, hogy a szakemberek információt gyűjtsenek arról, hogy milyen használati módokra van igény.

Kép: Főpolgármesteri Hivatal

Erzsébet híd alatti rész

Az Erzsébet híd alatti terület teljesen gyalogos tér lesz, ahol fákat ültetnek és kettős lépcsősort alakítanak ki a mostani útpálya helyén. Az autóforgalom a Petőfi téri felhajtón keresztül érheti(/éri) majd el a felső rakpartot, kapcsolódva a Belgrád rakparthoz, amikor a Jane Haining rakpartot autóforgalom is használja.

Kép: Főpolgármesteri Hivatal

Belgrád rakpart

A Belgrád rakpart tervezése megkezdődött, a legfontosabb sarokköveket kijelölték. A részletes tervezés a későbbiekben folytatódik az első szakaszok átépítésének tapasztalatai alapján. Ez a szakasz is számos fejlesztést, köztük a gyalogosbarát felületek és zöldfelületek növelését, az autóforgalom helyigényének csökkentését tartalmazza majd.

A Hivatal hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb eleme a rakpart fejlesztéséről szóló projektnek a társadalmi egyeztetés volt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által az elmúlt években kidolgozott lakossági kérdőívek azt mutatták, hogy a lakosság jelentős része támogatja a rakpart átalakítását, több zöld- és gyalogosbarát felület kialakítását, valamint az autóforgalom csökkentését.

Karácsony Gergely főpolgármester a következő Facebook posztban mutatta be a városfejlesztési tervek illusztrációit: