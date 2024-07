A Nemzeti Választási Bizottság pénteken 11 órától ülésezett, és nem sokkal később be is jelentették a hivatalos végeredményt, amely szerint Karácsony Gergely 293 szavazattal megelőzte Vitézy Dávidot, így továbbra is ő marad Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely a június 9-i választáson még 324 szavazattal előzte Vitézy Dávidot, a nagyon szűk győzelem után a papírformának megfelelően jogorvoslati körök következtek: Vitézy Dávid kezdeményezésére újraszámolták az érvénytelen szavazatokat – több mint húszezer ilyen volt –, ami a sorrenden nem változtatott, de Karácsony Gergely előnye mindössze 41 voksra csökkent.

Három a magyar igazság

A főpolgármester ezután a Kúriához fordult egy új választás reményében, ahol helybenhagyták a Nemzeti Választási Bizottság eredménymegállapító határozatát. Ezután Vitézy Dávid kezdeményezésére az Alkotmánybíróság elé került az ügy, ahol megsemmisítették a kúriai döntést, így jutott el a folyamat a teljes újraszámlálásig.

A 782 ezer szavazólap újraszámlálása július 9-én, 10-én, és 11-én megtörtént. Az Index csütörtök délután úgy értesült, hogy az újraszámlálás célegyenesében körülbelül kétszáz szavazat Karácsony Gergely előnye, és ezzel gyakorlatilag eldőlt, hogy ő marad a főpolgármester. Nagyságrendileg 1500 olyan szavazólapot találhattak az újraszámláláskor, amely nem a megfelelő helyre volt sorolva. Vitézy Dávid szerdán posztolt arról a közösségi oldalán, hogy információi szerint az újraszámlálásnak köszönhetően növelte előnyét Karácsony Gergely.