A főpolgármester a mai napon összehívta az új közgyűlés alakuló ülését október 4-én péntekre. Bejegyzésében megígérte, hogy a működésüket a választói akarathoz, és az abból fakadó legfontosabb dologhoz, a felelősségvállaláshoz igazítják.

A felelősségből a legnagyobb rész természetesen rám hárul, az új főpolgármesteri ciklus a többséget kapott programom végrehajtására, és ennek érdekében az együttműködésre is kötelez. Ma úgy látom megszülettek a feltételei ennek az együttműködésnek.

Van úgy, hogy bizonyos megrekedt álláspontokat a nyilvánosság erejének bevonásával lehet kimozdítani, most is ez történt, hogy Budapest stabil és kiszámítható működését szolgáló szervezeti struktúráról tudjunk dönteni pénteken – tette hozzá.



Köszönöm ebben a Tisza Párt konstruktív hozzáállását, korábbi álláspontjának felülvizsgálatát, azzal, hogy mégis részt kívánnak venni Budapest életének irányításában és ehhez tanácsnokokat jelölnek. Arra utalt, hogy a Tisza Párt jelezte, tanácsnoki pozíciókat kíván vállalni az akadálymentesítés és az átláthatóság területén, ily módon bekapcsolódva a város irányításának munkájába.

A belső szervezeti átalakítással miként az elmúlt öt évben, most is számít Kiss Ambrusra, aki a Fővárosi Önkormányzat főigazgatójaként folytatja a munkáját – fogalmazott a főpolgármester.

Az együttműködés azt igényli, hogy erősítsük a közgyűlési tagok és a közgyűlési bizottságok részvételét a munkában, ez fakad a választási eredményből, nem más. Ennek megfelelően jelentős mennyiségű, tizenkilenc, eddig a főpolgármesterre vagy a főjegyzőre átruházott hatáskör kerül át a feladatkörrel rendelkező bizottsághoz.

Hozzátette,

természetesnek továbbra is azt tekintem, hogy a kerületi polgármesterekkel közösen alakítsuk a város jövőjét, velük rendszeresen egyeztetek és tanácskozási jogot biztosítok számukra a közgyűlésben.

Karácsony Gergely leírja, létrehozták azt a társadalmi koalíciót is, ami a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekből, az idősek és a diákok képviselőiből, valamint a lakhatási koalíció civil szervezeteiből áll. „A közgyűlésen az a javaslatom is napirendre kerül, ami Iványi Gáborék intézményrendszerének megmentéséről szól, az emberség, a méltányosság jegyében és Budapest érdekében.”

Karácsony Gergely a Városházán is tartott sajtótájékoztatót, ahol megerősítette, nem tesz javaslatot a főpolgármester-helyettes személyére. Megerősítette azt is, hajlandó lett volna támogatni Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt helyettesi kinevezését abban az esetben, ha sikerül többséget alkotni Kiss Ambrus kinevezése mellett is, ám erre nem lát esélyt.

Mivel főpolgármester-helyettes személyére nem tesz javaslatot, ezért az alakuló ülésen arra kíván fókuszálni, amit meg tudnak oldani – tette hozzá. A többi között egy olyan új, a frakciók javaslatai alapján készített szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) elfogadására tesz javaslatot, amely 19, eddig a főpolgármester által gyakorolt jogkört a közgyűléshez, illetve a bizottságokhoz delegál.

Karácsony Gergely felsorolta, megtartja azt a jogkört, hogy két ülés között a főpolgármester a közgyűlés nevében eljárhat bizonyos ügyekben, továbbá a cégvezetők esetében a munkáltatói jogok a főpolgármesternél maradnak, miközben a cégvezetők kinevezése továbbra is a közgyűlés feladata. Emelik a képviselői tiszteletdíjakat, a kerületi önkormányzati képviselők szintjére, továbbá várja a frakciók bizottsági tagokra és tanácsnokokra vonatkozó javaslatait – közölte.

Kérdésre válaszolva elmondta, ha hosszú távon nem sikerül főpolgármester-helyettest választani, akkor a főispán jelölhet személyt erre a posztra, de ez egy hosszú jogi folyamat végén történhet meg.