Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Egyre gyakrabban érkezik sivatagi por a Kárpát-medencébe, ami Magyarországon is erősen befolyásolja az időjárást, sőt még a látási viszonyokat is. Olyannyira, hogy a vastagabb felhőzet kisebb körzetekben akár teljesen el is takarhatja a Napot.

Opálos tájkép

A közelmúltban éppen húsvét idején volt ilyen a különös égi jelenségben, amikor az első esőzés után a szaharai homok az autókon és a tereptárgyakon is nyomot hagyott, hiszen kimosta a légkörben lebegő porszemcséket.

Kép: Facebook

A hozzáértők ráadásul azt mondják, hogy célszerű mindehhez hozzászoknunk, ugyanis

AZ ELMÚLT MINTEGY NEGYVEN ÉVBEN TÖBB MINT 200 SZAHARAI PORVIHAROS ESEMÉNYT LEHETETT AZONOSÍTANI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN,

miközben ezeknek a száma és intenzitása úgy tűnik, az elmúlt évtizedben még nőtt is. A jelenség gyakoribbá és intenzívebbé válása mögött minden bizonnyal az éghajlatváltozás áll.

Velünk marad a szaharai por, elő a maszkokkal

Bővebben itt olvashat a témáról →

Évente 10-12 alkalommal éri el Magyarországot sivatagi homokkal terhelt légtömeg.

A HungaroMet Facebook-oldala elképesztő fényképeket közölt a sivatagi por legutóbbi magyarországi megjelenéséről:

Az autómosók ünnepe

A gépjárműveken azonban már korántsem mutat ilyen érdekesen a szaharai por, ami a járművek tulajdonosait extra költségekbe sodorja, hiszen indulhatnak az autómosókba.

Megtelnek ilyenkor a kocsimosodák, hiszen

MINDEN SOFŐR IGYEKSZIK MEGSZABADULNI A JÁRMŰVÉT BEBORÍTÓ SZUTYOKTÓL.

Csakhogy az autómosás nem olcsó mulatság.

A kárelhárítás költségei

Manapság úton-útfélen felbukkannak az önkiszolgáló autómosodák, ahol csináld magad módszerrel és egy nagynyomású szórófej segítségével néhány perc alatt meg lehet szabadulni a kocsit borító szennyeződésektől, no meg persze jó néhány száz vagy kétszáz forintos érmétől. Az ilyen autómosókban napjainkban már zsetonváltó automata is rendelkezésre áll, hiszen a mosási művelet az autós igényességétől függően minden bizonnyal belekerül minimum ezer forintba.

A legtöbb helyen sokféle mosási és öblítési program várja a betérőket, és a környezetszennyezés miatt is kár aggódni, ugyanis ezek a mosodák ma már környezetbarát vegyszerekkel működnek. Az ilyen autómosókban egy 100 forintos érme általában mindössze 40-60 másodpercnyi használatra elegendő, tehát

EGY ALAPSZINTŰ MOSÁS ÉS ÖBLÍTÉS BAJOSAN ÚSZHATÓ MEG 500-1000 FORINT ALATT,

és akkor elmondható, hogy éppen csak lefröcsköltük a fényezésről azt a fránya szaharai port.

Igényesebb és drágább megoldás kézi vagy gépi autómosodába vinni a járművet, csakhogy ezekben már jelentősebb költségekre kell számítani, nem beszélve arról, hogy egy-egy sivatagi porvihar után a mosodák előtt sorok kígyóznak.

A kézi mosókban és az úgynevezett autókozmetikákban

A LEGEGYSZERŰBB KÜLSŐ MOSÁS A JÁRMŰ MÉRETÉTŐL FÜGGŐEN ÁLTALÁBAN 4-10 EZER FORINTBA KERÜL,

és ez többnyire a karosszéria mosásán kívül ablaktisztítást, felnitisztítást, gumi és műanyag ápolást, esetleg vaxolást foglal magában.

A gépi mosodák ennél jutányosabb árképzéssel működnek, de sok autós tart tőlük, mondván, hogy károsíthatják a járműveket, hiszen a forgó keféken megül a korábban mosott autóról leszedett kosz, ami hajszálkarcolásokat okozhat a következő autó fényezésén, üvegfelületein. Kétségtelen előnyük ugyanakkor, hogy úton-útfélen felbukkannak, gyakran benzinkutak szomszédságában.

A GÉPI PROGRAMOK ÁRA DURVÁN 1500-4000 FORINT KÖZÖTT SZÓRÓDIK,

a legolcsóbb mosás általában magában foglal egy samponos kezelést és egy kerékmosást, a legexkluzívabb szolgáltatás pedig gyakran tartalmaz vegyszeres gőzborotválást, alváztisztítást, viaszos kezelést és waxolást.