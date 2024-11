Az esemény célja, hogy a Magyar Kerékpárosklub női szemmel is bemutathassa a városi közlekedést, ismertesse a női szempontok a várostervezésben és használatban is. Motivációt adjon a női szempontok érvényesítésében és bevállalásában, inspiráló embereket, könyveket és történeteket mutasson be, illetve, hogy kerékpár szerelési és műszaki ismereteket adjon át – írja az Építészfórum.

A 2024. november 24. 13-20 óra között esedékes program alapvetően azoknak szól, akik szeretnének tanulni és tapasztalatot cserélni a nők és a város kapcsolatáról, akik szeretnének erőt meríteni, hogy önállóan vagy csapatban vezessenek női mobilitási ügyeket, vagy akik esetleg szívesen csatlakoznának a nők a városban és kerékpáron csoport tevékenységeihez, illetve maguk is kezdeményeznének akciókat.

Az interaktív tréning angol és magyar nyelven is elérhető lesz, emellett kiscsoportos, aktív részvételen alapuló közös tanulási folyamatra lehet számítani.

A tréninggel az a Kerékpárosklub célja, hogy kapcsolódási pontot teremtsen a téma iránt érdeklődő és abban aktív szerepet vállaló nők számára, valamint szeretnének egy olyan közösséget létrehozni, ami folyamatosan több ilyen, vagy hasonló eseményt szervez.

A programon résztvevő szakértők és trénerek között olyan nevek is felbukkannak, mint Csikai Mária, a Magyar Kerékpárosklub elnökségi tagja, Dalos Eszter, a Város és Mobilitás Intézet ügyvezetője, Kovács Virág, a Kerekparparkolas.hu vezetője, Le Marietta, részvételiségi szakértő és urbanista, vagy éppen Blanca Surgeon, közösségfejlesztő és a RCAC vidéki közösségek fejlesztésével foglalkozó hálózat vezető trénere

A részvétel regisztrációhoz, illetve díj befizetéshez (2-5 ezer forint közötti adomány) kötött, a tréning pedig maximum 25 főt tud fogadni. A részvétel nőknek és bárki másnak is nyitott.

A regisztrációs díj a Magyar Kerékpárosklubnak adományként fizethető be, amit teljes egészében női programok megvalósítására költenek majd.

Magyar Kerékpárosklub tagoknak a részvétel ingyenes.

Az eseményen frissítőket és uzsonnát szolgálnak fel. Az esemény a Civil Kollégium Alapítvány, az USA Professional Fellows Programja és a Magyar Kerékpárosklub közös támogatásával valósul meg.