A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adataiból kiderül, hogy

emelkedik a szennyvízben az influenza örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja,

amit Budapest agglomerációs településein,

valamint Békéscsabán,

Debrecenben,

Győrben,

Kecskeméten,

Nyíregyházán,

Pécsett,

Salgótarjánban,

Tatabányán

és Veszprémben is kimutattak.

Orrfújás és egy-két köhögés. Ilyenkor még senki sem gondol arra, hogy ebből akár még influenza is lehet, hiszen rengeteg náthavírus van az év ezen időszakában a levegőben. Ugyanakkor, ha mindezek mellé magas láz, hidegrázás, izomfájdalom, torok, és fejfájás is társul, akkor már gyanakodhatunk influenzára.

Az ATV Híradójának nyilatkozó Duda Ernő virológus az oltás felvételét javasolja, szerinte ugyanis még nem robbant be a járvány, így aki most oltatja be magát, még időben van.

Nyilvánvalóan fokozódni fog, hiszen még csak a tél elején tartunk. Nagyon egyszerű a védekezés, van az influenza ellen védőoltás, amit nagyon tudok ajánlani, főleg a várandós anyáknak, és azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva érzékenyebbek az ilyen fertőzésekre, vagy nagyobb az esély, hogy baj lesz, ha megfertőződnek

– fogalmazott Duda Ernő.

Duda Ernő hozzátette, az influenza inkább a nagyon fiatalokra veszélyes, hiszen az idősebbek a korábbi megbetegedések révén már valamennyire védettek.

A jelenlegi időjárás is kedvez a betegségeknek, a fényszegény, ködös, párás, hideg idő ugyanis gyengíti az immunrendszert. Pintér Ferenc, a Meteoklinika igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy szellőztetni, fontos, de ilyen rossz időben okosan kell tenni, vagyis csak minimálisat, mert rosszabb az a levegőminőség, amit beengedünk a lakásba.