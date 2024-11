Hétfőn az ország nagy részén egész nap párás, ködös, borult maradhat az idő, csak helyenként – főként az északkeleti magasabban fekvő tájakon – süthet ki a nap. Továbbá kelet felől közép- és magasszintű felhőzet is érkezik fölénk. A borult, ködös vidékeken szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a borult, ködös vidékeken 0 és +6 fok között valószínű, míg a magasabban fekvő, napos tájakon ennél pár fokkal melegebb lehet.

Késő estére általában -2 és +4 fok közé hűl le a levegő – közölte a HungaroMet.

Kedden is ködös, nyirkos lesz a reggel, több tájegységünkön szitálás, ónos szitálás is kialakulhat.

Napközben szinte mindenhol szürke időben lesz részünk, többfelé tartósan megmarad a pára, köd, illetve az alacsonyszintű rétegfelhőzet, helyenként szitálásra, esetleg gyenge esőre is számítani kell. Nem lesz jelentős a légmozgás. Kora reggel -5 és +3, kora délután pedig 0 és 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Szerdán folytatódik a szürke idő, többfelé tartósan megmarad a pára, köd. Helyenként szitálás, esetleg gyenge eső is kialakulhat, hajnalban, reggel a fagyos tájakon ónos szitálásra is számítani kell. Gyenge marad a szél. A legmagasabb hőmérséklet ezen a napon is 0 és 6 fok között alakulhat.

Csütörtökön az ország nagy részén folytatódik a nyirkos, borongós idő, de helyenként rövid időre már kisüthet a nap. Északon, északkeleten időnként élénk lehet a nyugatias szél. Napközben 1-8 fokot mutathatnak a hőmérők.

Pénteken egy álcázott gyenge hidegfront hatására már többfelé felszakadozhat a felhőzet, illetve oszolhat fel majd a köd. Számottevő csapadék továbbra sem várható.

Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, nyugati szél. A naposabb országrészekben emiatt 10 fok körül, a borongósabb tájakon pedig 5 fok alatt alakulhatnak a maximumok – írja előrejelzésében az Időkép.