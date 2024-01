ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A szervezet közlése szerint vasárnaptól jelentős lehűlés érkezik, ezzel párhuzamosan az esőt a dunántúli vármegyékben ónos eső, majd gyakorlatilag az ország teljes területén havazás váltja fel.

VASÁRNAPTÓL KEDDIG AZ ORSZÁG TELJES TERÜLETÉN VÁRHATÓ KISEBB-NAGYOBB HAVAZÁS.

A legtöbb friss hó Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy, Baranya és Bács-Kiskun vármegyében, valamint északon a Bükkben és a Mátrában várható.

Az autósoknak azzal is számolniuk kell, hogy főleg a nyugat-dunántúli területeken erősebb széllökések is lehetnek, amelyek szintén befolyásolhatják a közlekedést kisebb hóátfúvások formájában is.

AZ ÓNOS ESŐ ÉS A HAVAZÁS ÁLTAL ÉRINTETT VÁRMEGYÉKBEN FOLYAMATOSAN, 12 ÓRÁS VÁLTOTT MŰSZAKOKBAN VÉGZIK A SZÜKSÉGES HÓELTAKARÍTÁSI ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI MUNKÁKAT.

A szakemberek azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos eső által érintett vármegyékben addig ne induljanak el, amíg a csapadék el nem áll, el és a szükséges beavatkozásokat el nem tudták végezni.

(MTI)