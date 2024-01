ECONOMX KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* KITÖLTÖM *Az átvétel feltétele az economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozó részére ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25% kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai már 2024 első hetében összesen 235 gyorshajtót mértek be az Üllői és a repülőtérre vezető úton. Aki a megengedett legnagyobb 50 kilométer per órás sebességet 52-vel átlépő, azaz 102 kilométer per órával közlekedő gépkocsi vezetője 117 ezer forint közigazgatási bírságban részesül.

Volt azonban, aki a repülőtérre vezető úton 70 helyett 132 kilométer per órás sebességgel hajtott, ő szintén 117 ezer forintos bírságra számíthat.

Az angyalföldi rendőrök is mértek az első héten, az Árpád-hídon, ahol 127 gyorshajtóra csaptak le. Itt a csúcstartó a megengedett 70 helyett 130 kilométer per órával közlekedett, akit 78 ezer forintos bírsággal sújtottak – írja az Autószektor.