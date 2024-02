ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

A tájékoztató hivatalos kiegészítése már elérhető a felvi.hu-n. Az OH azt javasolja, hogy a jelentkezők mindenképpen tanulmányozzák át a szabályokat, a pontszámítást érintő bemeneti feltételeket, meghirdetéseket, hiszen a változások hatással lehetnek a jelentkezési szándékra, a kiválasztott intézményre, szakra.

A Kiegészítésben megjelentek olyan szakok is, amelyeket decemberben még nem hirdettek meg a felsőoktatási intézmények, most viszont ezekre is lehet jelentkezést benyújtani. Az új meghirdetéseken felül a Felsőoktatási felvételi tájékoztató szövegébe beépültek azok a változások, törlések, pontosítások is, amelyek részben az ellenőrzés során felfedezett hiányosságok és hibák, részben intézményi jelzések következtében javultak.

Február 15-én éjfélig lehet jelentkezni

A felsőoktatás megújításának részeként a felvételi eljárást is megújították, amit a szaktárca az igények előzetes felmérését követően, az egyetemekkel és a diákokkal közösen vitt végbe. A pontszámítás változásának egyik eleme, hogy az egyetemek, főiskolák maguk határozhatják meg, milyen tevékenységekért, eredményekért, követelményekért adnak pontokat, ezért a folyamatos tájékozódásnak kiemelt szerepe van a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás során – közölte az Oktatási Hivatal az MTI-vel.

A felvételizőknek február 15-én éjfélig hitelesíteniük is kell jelentkezésüket, ami már kizárólag Ügyfélkapu segítségével lehetséges.

Ugyancsak február 15-e a kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje: ezt azoknak kell átutalniuk vagy bankkártyával kiegyenlíteniük, akik a díjmentesen megjelölhető háromnál több (de legfeljebb hat) képzésre jelentkeznek.

A felvételi eljárásról és a pontszámítási szabályokról valamennyi tudnivaló a felvi.hu honlapon olvasható.