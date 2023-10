Magyar egyetemek kommunikáció és matematika képzései is a világ legjobbjai közé kerültek

Az Academic Rankings of World Universities (ARWU) 2023-as szakterületi rangsorában az ELTE, a BME, a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem is bekerült, valamint az Óbudai Egyetem a Times Higher Education (THE) rangsorában bizonyított.