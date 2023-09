Nem ritkán fordul elő a fővárosban, de vidéken is, hogy ittasan és rolleren mennek haza a fiatalok a buliból. Bármennyire is furcsa, de jogilag ennek nincs is akadálya, szemben az autósokkal, akiknél zéró toleranciát ír elő a törvény.

A Totalcar megjegyzi, hogy a jelenlegi joggyakorlat szerint még azt sem tudta eldönteni a jogalkotó, hogy járműnek számít-e a roller. Sok esetben fordul elő emiatt az a helyzet, hogy a hatóságok nem tudják, miként tekintsenek az e-rolelresekre és egyáltalán büntessék-e az azzal szabálytalankodókat. A bíróságok pedig legtöbbször csupán eseti jelleggel mérlegelnek.

A Kúria egy tavalyi ítéletében az elektromos rollerről úgy fogalmazott, hogy az gépi meghajtású eszköznek minősül, vagyis ebben az esetben is az ittas járművezetés tilalmára vonatkozó szabályok az irányadók.

Ugyanakkor a lap megjegyzi, hogy ez is kettősségeket szül, mivel az e-roller inkább a kerékpárhoz esik közelebb, mint az autóhoz. Viszont amíg az autóvezetés esetében zéró tolerancia van, tehát egy korty alkohol sem fér bele vezetés előtt, addig a kerékpározás esetében csupán annyi a megkötés, hogy tilos a kerékpározásra alkalmatlan állapotban közlekedni vele.

Ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben is szabálysértési bírságot kaphat az, akivel szemben eljárnak.

Ellenben ha ittas autóvezetésen kapnak, akár a vezetői engedélyünket is elvehetik. A rollerezéshez azonban nincs szükség jogosítványra. Ráadásul a jogszabályi előírás híján hol gépi meghajtású járműnek, hol gyalogosnak minősítik a hatóságok a rollerezőt.

Kérdés, mikor módosul a KRESZ

A kormány az utóbbi hónapokban többször is jelezte, hogy módosulni fog a KRESZ, melyben helyet fog kapni az elektromos rollerek szabályozása is. A tervek szerint a 25 kilométer per órás végsebességű rollerek, e-rollerek, segwayek esetében a kerékpárokra vonatkozó, míg az annál gyorsabbakra a segédmotoros kerékpárra vonatkozó jogszabályok volnának az irányadók. 14 év alatt pedig nem lehetne rollerezni, és a bukósisak használata sem volna kötelező. Az Európai Unió ugyanakkor egy ennél sokkal szigorúbb szabályozásban gondolkodik.

Szabályozás híján más országokban is gondokat okoznak az elektromos rollerek, Párizsból ezért referendum útján ki is tiltották őket.