Egy új kutatás rámutat, hogy rohamos sebességgel tűnnek el a weboldalak az internetről. A tavaly elérhető oldalak 8 százaléka már nincs meg – írja a HVG.

A Pew Research Center friss tanulmánya szerint a 2013- ban még élő weboldalakból már 38 százalékuk nem hozzáférhető. A 2013-2023-as időszakban, akár egy rövid ideig létező honlapok negyede is nyomtalanul eltűnt.

A jelenség a digital decay (digitális hanyatlás) nevet kapta.

Ez magába foglalja azt a jelenséget is, hogy az egykor létező oldalakra mutató hivatkozások elveszítették funkciójukat. Emiatt egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közösségi médiában fellelhető hivatkozások vagy a Wikipédián megadott források már a semmibe vezetnek.

Ilyen magyarországi példákként sorolható a zoom.hu, vs.hu volt online újság, amelyekből már archívum sem lelhető fel.

Elon Musk X alkalmazása is hasonló politikát folytat. Az utóbbi néhány hónapban közzétett posztok egyötöde már nem elérhető. A jelenségnek több oka is lehet, például a fiók privát állapotra állítása vagy épp a poszt törlése is állhat a háttérben. Ezzel akkor találkozhatunk, ha egy cikkbe ágyazott poszt helyén csak egy hibaüzenet jelenik meg.

Csak tovább fokozza a szerencsétlen helyzetet, ha egy digitális forrásokra épülő publikációk forrásjegyzékében feltüntetett linkek túlnyomótöbbsége már használhatatlan.