Online sportfogadási oldalak és online kaszinók reklámjai jelentek meg az ai-hungary.com nevű kormányzati honlapján. A honlap még a Digitális Jólét Programon belül létrehozott Mesterséges Intelligencia Koalíció webhelyéről is elérhető. Ezt még Palkovics László minisztersége idején hozták létre.

A HVG egyik olvasója szúrta ki, hogy a holnap most azt részletezi, hogyan lehet Magyarországon legálisan online kaszinót működtetni és fel is sorol tíz kaszinós oldalt, bemutatva azok előnyeit és hátrányait. Hasonló részletességgel sorol fel sportfogadási oldalakat is.

A lap megjegyzi, hogy a weboldal egy https:// oldal, azaz biztonságos kapcsolattal rendelkezik, és a böngésző is rendben találja ennek tanúsítványát.