Az ötletlista már kész, október 7-ig lehet válogatni, hogy mi valósuljon a fővárosi közösségi költségvetés terhére.

A budapesti Főpolgármesteri Hivatala tájékoztatása szerint szavazni az otlet.budapest.hu oldalon lehet.

Idén 175 olyan ötlet szerepel a szavazólistán, amiket még tavaly év végén adtak be a budapestiek;

ezek közül azok valósulhatnak meg, amik a legtöbb szavazatot kapják,

és beleférnek az 5 kategóriára osztott 1 milliárd forintos éves keretbe.

A helyi ötleteket már térképen is lehet böngészni, a belépést is leegyszerűsítették, és a sok ötletre tekintettel mindenki minden kategóriában 3 ötletre is szavazhat, így összesen 15 szavazatot adhat le.

Az ötletbeadási időszakot követően a Főpolgármesteri Hivatal és az önkormányzat cégeinek szakértői megvizsgálják a beérkezett javaslatokat, és a megvalósításra alkalmasnak ítéltek közül a budapestiek szavazással választhatják ki, hogy mi valósuljon meg. Ez a szavazás zajlik most, október 7-ig.

A következő ötletbeadási időszak várhatóan idén november közepétől indul.

Nem csak a budapesti lakosok,

hanem mellettük mindenki szavazhat, aki rendszeres használója a városnak: akiknek itt van a munkahelye, vagy az iskolája és elmúlt 14 éves.

A tavalyi évben nyertes ötletek még nem léptek látványos megvalósulási fázisba, de minden új városfejlesztési beavatkozásnak egy hosszú tervezési és előkészítési procedúrán kell átmennie, hogy elindulhasson a megvalósítása.

Az előző évekből viszont számos ötlet már megvalósult.