Magyarországon elsőként a BKV teszteli a Mercedes-Benz új, elektromos-hidrogén hajtással rendelkező, városi csuklós autóbuszát. A futurisztikus megjelenésű járművel október 8. és 16. között díjmentesen lehet utazni a 8E vonalán – írta közleményében a vállalat.

A Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell az elektromos akkumulátorok energiáját hidrogénmeghajtással kombinálja. Az egyhetes teszten a BKV az akkumulátoros- és a hidrogén üzemanyagcellás hajtás együttműködésének tulajdonságait, jellemzőit, valamint a hidrogén üzemanyag-tankolás technológiáját figyelheti meg.

Az elmúlt évtizedben 12-ről 61 százalékra emelkedett a klimatizált járművek aránya. Az autóbuszok átlagéletkora 2022. végére 10,7 évre csökkent, és teljes mértékben alacsony padlóssá vált. A járműflotta korszerűsítése továbbra is stratégiai feladat, ezért is monitorozza folyamatosan a piacot a BKV, és végez a mostanihoz hasonló teszteket.

A tesztbusszal október 8. és 16. között találkozhatnak az utasok a 8E vonalán reggel negyed 7 és este 11 óra között. 13 és 15 óra között azonban a jármű nem közlekedik, és október 9-én – tervezetten – nem áll forgalomba.

A busz mozgása nyomon követhető lesz a BudapestGO alkalmazásban és a 8E járat közterületi kijelzővel ellátott megállóiban is.

A tesztbuszon díjmentesen lehet utazni.

A BKV számít az utasok véleményére is, például hogy mennyire tartják kényelmesnek az üléseket vagy az ülések közötti folyosó méretét, elegendő mennyiségű kapaszkodó van-e buszon, de fontos szempont lehet az utazáskor tapasztalt komfortérzet, valamint a jármű megjelenése, esztétikuma is. A tapasztalatokat a [email protected] e-mail címen vagy a bemutatkozásról közölt Facebook-poszt alatt lehet megosztani. A BKV a saját tapasztalatai mellett az utasok véleményét is továbbítja a hazai márkaképviselet részére.

Az autóbusz egy hónapig közlekedik majd az ország több városában a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálásában.