A fiatal Monostori Botond is felkerült a 2023-as rekordlistára. Az ő nevéhez fűződik, az idei év hatodik bejelentett 30 kg felettije. Botond a keleti medence északi partján, Csopak térségében csalta horogvégre a képen látható a csodálatosan gömbölyű pikkelyest, melynek súlya 30,6 kg. Ezt a halőrök is hitelesítették – számolt be Facebook oldalán a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. A fotózás és hitelesítés után a gyönyörű halat természetesen vissza is engedték a tóba.

Káli Lajos szeptember 26-án délelőtt a nyugati medence déli partján, Balatonmáriafürdő térségében fogott meg egy tőpontyot, melynek súlya 32,5 kilogramm volt a halőri hitelesítés során.

Ahogy azt a likeBalaton.hu megírta, a balatoni pontyrekordot Kovács Krisztián tartja, aki 2023. április 16-án Balatonakarattyán, a Gumirádli strandon egy 34,05 kilogrammos és 95 centiméter hosszú tőpontyot emelt partra.