A kormányfő azzal kezdte a sajtótájékoztatóját, hogy a valaha volt legnagyobb vízszintet mérhetik a mai napon a Lajtánál, a tetőzés pedig Mosonmagyaróváron lehet, a Duna esetében pedig Dunaremeténél.

Orbán Viktor megjegyezte, hogy a mai és a tegnapi tetőzés helyszíne között 50-54 kilométeres a távolság, ebből pedig szerinte jól lehet látni, hogy az ár milyen ütemben halad.

Az Index tudósításában azt írja, Ausztria helyzetét is figyelik, ami alapján kijelenthető, hogy az apadás lassú, a káresemények nagyrésze pedig ekkor következik be. Jó hírnek nevezte a miniszterelnök ugyanakkor, hogy a következő egy hétben ott nem várható nagyobb eső, így nem kap utánpótlást az árvíz.

Megjegyezte, hogy növelték a védvonalat: 33 kilométerrel a másodfokú készültség és 3 kilométerrel a harmadfokú készültség alá vont szakaszt. Ezen felül egy 37 kilométeres, rendkívüli készültséget is bevezettek a Lajta miatt.

A tetőzés a kormányfő szerint szombat éjjelre várható Budapesten, ahol a védművek kiépítettsége már 90 százalékos, ami már fölötte van a valaha volt legmagasabb vízállásnak. Az operatív törzs így úgy látja, Budapest védelme megoldódott.

Leszögezte, előreláthatóan a jövő hét közepére hagyhatja el az országot az árvíz, a budapesti rakpartok már a jövő hét második felében megnyithatnak, ha a főpolgármester is úgy ítéli meg.

A miniszterelnök szóvá tette, hogy a minap összesen 4392-en dolgoztak a gátakon a hivatásos állományból, csütörtökön pedig már 5728-an. A nyilvántartásba vett önkéntesek száma pedig a 15 ezret is megközelíti, ebből közel 5 ezren dolgoznak most. Szerinte az előző árvizek tapasztalatai miatt jelentkeztek ennyien.

Orbán Viktor kiemelte: a helyzet továbbra is komoly és nehéz, azonban optimizmusra ad okot a védekezés színvonala.

Zöldszám és KRESZ-módosítás

A sajtótájékoztatón Orbán Viktor azt is megemlítette, hogy létrehoztak egy ingyenesen elérhető árvízvédelmi zöldvonalat. A 06-80/204-240-as számon észrevételeket és felajánlásokat tehetnek az állampolgárok. A helyzetre tekintettel pedig a KRESZ is módosult: az árvíz elleni védekezéshez használt járművek a buszsávokban is megállhatnak.