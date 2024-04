Rájár a rúd a méhészekre: hamar beköszönő tavasz miatt korábban virágzik az akác is, de a hirtelen jött lehűlés miatt a méhek nem nagyon mozognak, nem gyűjtenek. Ha nem jön gyors és erős felmelegedés, könnyen lehet, hogy mire megkezdődhetne a hordás, elvirágzik az akác.

Az akác virágja volt a méhek egyik legfontosabb - ha nem a legfontosabb - táplálékforrása, a méhészek éves bevételének pedig a gerincét adta az elmúlt években.

A nehéz helyzetről és a borús várakozásokról beszámoló sonlinehu-nak Tóth János növényvédelmi szakmérnök elmondta:

eddig általában májusban kezdett virágozni az akác, de az enyhe februári és márciusi idő miatt ez korábbra tevődött át. Hétfő hajnalban azonban mínusz 2–3 fok volt Somogy vármegyében, s ez a hideg már károsíthatja a porzókat.

Ráadásul a tíz fok alatti hőmérsékleten a méhek is korlátozottan mozognak, nem tudnak tömegesen nektárt gyűjteni az akácvirágokról. Hanzel Róbert méhész szerint pedig még soha nem virágzott ilyen korán az akác.

Hozzátette: az idén nem lesz sok akácméz, holott ez a fajta a legkeresettebb továbbra is a vásárlók körében. Megjegyezte azt is, hogy idén Somogyban felére csökkent a repce vetésterülete és nem sikerült mindenhol jól a gyűjtés, ezért vannak olyan méhészek, akik most is kénytelenek etetni méheiket.