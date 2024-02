Az év eleje mindig jó alkalom arra, hogy számot vessünk és új alapokra helyezzük a pénzügyeinket. Ha van rá egy kis időnk, gondoljuk át, hogy hogyan tudnánk itt-ott racionalizálni egy kicsit. A listáról ne felejtsük le a hiteleinket sem!

Ezzel kapcsolatban kedvező hírek érkeztek, hiszen januárban újabb kamatplafont kért a lakáscélú jelzáloghitelekre az immáron új néven működő Nemzetgazdasági Minisztérium.

Jelenleg a legtöbb bank kínál olyan lakáshitelt, amely 7,3 százalék alatti THM-mel igényelhető.

A lakáshitelek átlagos kamatköltsége az MNB adatai szerint decemberre újabb 0,12 százalékos csökkenéssel 8,86 százalékra esett. Így más második hónapja látunk 9 százalék alatti átlagos THM-et. Az új kamatplafon és a kamatköltségek csökkenése kedvezően hat a lakáshitelek kamatára.

A szabad felhasználású jelzáloghitelek kamata lassúbb ütemben ereszkedik, decemberben 10,22 százalékon állt ezeknek a hiteleknek az átlagos kamatköltsége.

A személyi kölcsönök átlagos hitelköltsége kis mértékben szintén csökkent, az év végén 18,86 százalékon állt. A személyi kölcsön kamata ugyan magasabb, mint egy fedezet mellett igényelt hitelé, de jellemzően még mindig alacsonyabb, mint a hitelkeret típusú kölcsönöké. Ez a kölcsön ráadásul nagyfokú szabadságot ad a felhasználás tekintetében.

Mit mivel érdemes kiváltani?

A fentiek átlagos THM-ek, érdemes tehát az egyes bankok ajánlatait alaposabban megnézni, és megkeresni a számunkra megfelelő ajánlatot. Lakáshitel kiváltására lakáshitelt célszerű használni, hiszen ott érhetjük el a legalacsonyabb kamatot, adósságrendezésre viszont szabad felhasználású jelzáloghitelt, vagy ha fedezet nélküli hitelt keresünk, akkor személyi kölcsönt érdemes használni.

„A hitelkiváltással vagy adósságrendezéssel több, különböző kamatozású és futamidejű hitelünket cserélhetjük le egyetlen hitelre. Így a törlesztés egyszerűbb, átláthatóbb, jobban tervezhető lesz, és ami a lényeg, a havi törlesztőrészletünket is csökkenthetjük”

– fogalmazott az Economxnak Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője, akit a hitelkiváltásról, mint esetleges opcióról kérdeztünk.

A legtöbben valahogy természetesnek vesszük, hogy mobil- vagy kábeltévé előfizetést váltunk, ha jobb ajánlatot kapunk, de a biztosításainkat is megszüntetjük, ha máshol kedvezőbb havidíjat vagy jobb feltételeket találunk. A hiteleinket a szakértő szerint mégis kőbe vésett dolognak tartjuk, és eszünkbe sem jut, hogy ezeket éppúgy lecserélhetjük, mint az előfizetéseinket.

Ha pedig a hitelkiváltást személyi kölcsönnel oldanánk meg, akkor a folyamat nem is igen lesz bonyolultabb, mint a mobiltelefon esetében.

Hiteligénylés egy kis plusszal

A hitelkiváltás ugyanúgy zajlik, mint egy normál hitelvelvétel, de van egy plusz igazolás, amit be kell szerezni hozzá. Meg kell mondanunk ugyanis a banknak, hogy melyik banknál milyen hitelt, és mekkora összegben szeretnénk kiváltani.

Előfordul, hogy ugyanannál a banknál igényeljük a hitelkiváltásra használt kölcsönt, ahol a korábbi hitelünk is van, de ezzel gyakran nem járunk jobban, és előfordul, hogy a hitel feltételei sem engedik meg.

Érdemes megnézni a bankok kínálatait, mert gyakran jobb feltételeket találunk máshol.

A hiteligényléssel együtt be kell majd nyújtanunk az igazolást a fennálló tartozásunkról. Ezen a dokumentumon szerepelni fognak a hitel pontos adatai, és hogy még mekkora összeggel tartozunk a banknak. A meglévő hitelünket az újonnan igényelt pénzből végtörlesztjük, ezáltal a hitelszerződésünk a másik bankkal megszűnik, és marad az új – ha jól választottunk, akkor sokkal kedvezőbb – kölcsönünk.

Ezekről ne feledkezzünk el!

Érdemes két dologra figyelni:

az egyik a meglévő hiteleink végtörlesztésére,

a másik az új személyi kölcsönünk igénylésére vonatkozik.

A hitelek végtörlesztésének szinte mindig van díja – hívta fel a figyelmet Gergely Péter. A jelzáloghiteleknél ez akár 2 százalék is lehet, a személyi kölcsönöknél legfeljebb 1 százalék szokott lenni. Ha a futamidő végén járunk, akkor kisebb is lehet a díj, sőt, akár ingyenes is lehet a végtörlesztés. Ezzel a költséggel kalkuláljunk, amikor hitelkiváltásban gondolkodunk.

A másik dolog, hogy ma már a legtöbb bank online is kínál személyi kölcsönt. Egy regisztráció után igényelhetjük a bank mobilapplikációjában, vagy a honlapján keresztül. A folyamat gyors és egyszerű, ugyanakkor hitelkiváltásnál a legtöbb esetben csak személyes hiteligénylés lehetséges.

Arra is figyeljünk, hogy a személyi kölcsön igényléséhez kínált akciók nem feltétlenül érvényesek hitelkiváltás esetén. Erről a bankok honlapján kaphatunk információt.

Néhány ajánlat

A személyi kölcsönök szinte mindig szabad felhasználásúak. Vannak ugyan célhoz kötött kölcsönök, ahol az összeget bizonyos kedvezményekért cserébe – legalább részben – adott célra kell fordítani, de személyi kölcsönök esetében többnyire ekkor is marad szabadon felhasználható összeg. Gondoljuk tehát át, hogy mit szeretnénk! A hiteleinket kiváltani, és ezáltal kedvezőbb, és főleg egyetlen hitelt törleszteni tovább, vagy szükségünk van némi plusz összegre is, és a hitelkiváltáson túl szeretnénk további kölcsönt igényelni. Tudjuk meg, hogy erre az általunk választott bank ad-e lehetőséget! Ne feledjük, a cél, hogy jobban járjunk!

Az UniCredit Bank Fix Kamat személyi kölcsöne a BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint az egyik legkedvezőbb ajánlat hitelkiváltásra. Havi legalább 250 ezer forintos jóváírás UniCredit bankszámlára érkeztetése esetén Prémium Aktív kamatkedvezményt kaphatunk, míg legalább 400 ezer forint havi jóváírás esetén Prémium Aktív Plusz kamatkedvezményben részesülhetünk. A bank kedvező bankszámla-csomagokat is kínál.

Fix Kamat személyi kölcsöne a BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint az egyik legkedvezőbb ajánlat hitelkiváltásra. Havi legalább 250 ezer forintos jóváírás UniCredit bankszámlára érkeztetése esetén Prémium Aktív kamatkedvezményt kaphatunk, míg legalább 400 ezer forint havi jóváírás esetén Prémium Aktív Plusz kamatkedvezményben részesülhetünk. A bank kedvező bankszámla-csomagokat is kínál. A Raiffeisen Bank személyi kölcsönét Hitelkiváltó Plusz kedvezménnyel is igényelhetjük. Akár több fennálló tartozást is kiegyenlíthetünk az kölcsönből, ezek összege ügyletenként el kell, hogy érje a 100 ezer forintot. A kamatkedvezményhez elég a minimálbérnek megfelelő összeget a bankhoz utalni.

személyi kölcsönét Hitelkiváltó Plusz kedvezménnyel is igényelhetjük. Akár több fennálló tartozást is kiegyenlíthetünk az kölcsönből, ezek összege ügyletenként el kell, hogy érje a 100 ezer forintot. A kamatkedvezményhez elég a minimálbérnek megfelelő összeget a bankhoz utalni. Az Erste Bank Minősített Fogyasztóbarát kölcsönét is használhatjuk hitelkiváltásra. A kölcsönnek kezdeti díjai nincsenek, és online is igényelhető.

Minősített Fogyasztóbarát kölcsönét is használhatjuk hitelkiváltásra. A kölcsönnek kezdeti díjai nincsenek, és online is igényelhető. A MagNet Bank személyi kölcsönénél nincsenek kezdeti díjak, a törlesztő a teljes futamidő alatt fix, ráadásul 0 forintos számlavezetési díjú bankszámla is elérhető náluk.

Támogatott hitel is szóba jöhet

Ha jogosultak vagyunk rá, akár államilag támogatott hitelt is használhatunk hitekiváltásra. A babaváró hitel szabad felhasználású, és bár nem minden banknál van lehetőségünk hitekiváltásra használni, érdemes a feltételekről érdeklődni a bankok honlapján.

Ha belefér a jövedelmünkbe, akkor megtehetjük, hogy kölcsönt igénylünk a meglévő hiteleink mellé, és utólag magunk intézzük a hitelcserét. Arra viszont figyeljünk, hogy ilyenkor a bank a meglévő és az igényelt kölcsönünk törlesztőrészleteivel is számol, így kisebb összegre leszünk jogosultak.

Ha minden jól megy, az új évet már úgy folytathatjuk, hogy a pénzügyeink rendben vannak. Ekkor se felejtsük el időről időre újra megvizsgálni a tartozásunkat, és hogy találunk-e jobb feltételeket a piacon.