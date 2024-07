Öt napon belül immár másodszor indult erősödésnek a dollár Donald Trumpnak köszönhetően. A múlt heti Biden-Trump vitát követően már egyszer elindult felfelé az amerikai fizetőeszköz árfolyama, s tegnap az amerikai legfelsőbb bírósági döntés nyomán szintén ez volt tapasztalható. Az ítélet szerint Donald Trump republikánus elnökjelölt a hivatali idejében elkövetett bűncselekményekért nem vonható felelősségre. Hozzátették: Trump a „nem hivatalos” cselekedeteiért ugyanúgy számon kérhető, mint bárki más –emlékeztet az Index. Azt azonban az alsóbb fokú bíróságoknak kell eldöntenie, hogy mely cselekedetek számítanak hivatalosnak. Az értelmezések szerint ez alapján nem valószínű, hogy a novemberi elnökválasztás előtt bíróság elé kerül.

A befektetők a jelek szerint most azt várják, ha Trump kerül hatalomra, az magasabb amerikai állampapír hozamokat eredményezne, mivel olyan intézkedéseket várnak tőle, amelyek erősítik az inflációs nyomást az Egyesült Államokban.

Ilyenek lehetnek

a protekcionista intézkedések,

a nagyobb geopolitikai kockázatok,

valamint az állami költekezés további növekedése

– mutatnak rá az ING elemzői. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha Biden netán mégis visszalépne és egy olyan jelölt kerülne a helyére, akinek a győzelmi esélyeit erősebbnek ítéli meg a piac, az a dollárt gyengítené.

Az irányadó 10 éves amerikai állampapírok hozama közel 14 bázisponttal, 4,479 százalékra emelkedett az éjszaka folyamán.

Az amerikai hozamemelkedés eközben ismét 1986 óta nem látott mélypont közelébe lökte a japán jen árfolyamát. Az ok egyértelmű, az amerikai hozamemelkedéssel tovább mélyült a szakadék a két devizában elérhető hozamok között. Az esést csak az állította meg a Reuters szerint, hogy a jen esésére játszók folyamatosan tartanak attól, a japán jegybank komolyabb intervencióval készül gátat szabni a gyengülésnek.

Kép: Economx, stooq.com

A 10 éves amerikai és japán államkötvények hozama közötti különbség immár eléri a 340 bázispontot, a 2 éves papírok esetében pedig a 440-et.

Az amerikai infláció esetleges felpörgése, a hozamok emelkedése rossz hír lenne a feltörekvő piaci devizák számára is, amely csoportba természetesen a forint is beletartozik. Ezek a devizák az első félévben már amúgy is rég nem látott rossz teljesítményt nyújtottak. Erről bővebben itt írtunk.

Ennek oka, hogy az év elejéhez képest már amúgy is jelentősen mérséklődtek az amerikai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások, miközben egy csomó feltörekvő ország jegybankja megkezdte a kamatok lefaragását. Emiatt csökkent devizáik vonzereje a nagyobb gazdaságok fizetőeszközeihez képest.

Persze rövidebb távon egyelőre más jelzések érkeznek. Az amerikai júniusi ISM feldolgozóipari index, amelyet szintén tegnap publikáltak kissé esett az előző hónaphoz képest, 48,5-re. Az olyan kulcsfontosságú összetevők, mint a termelés, az új megrendelések és a foglalkoztatás szintén az 50-es küszöb alatt maradtak, és az inflációs nyomás is enyhült, a fizetett árak összetevője 52,1-re csökkent. Az inflációs nyomás enyhülése pedig teret engedhetne a kamatcsökkentéseknek.

Nagyon fontos adat lesz a pénteken napvilágra kerülő, az amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatottak számának júniusi alakulásáról szóló jelentés. Májusban váratlanul sok, 272 ezer új állás keletkezett a világ legnagyobb gazdaságában, a mostani várakozások szerint azonban júniusra ez a szám ismét a korábbi hónapokban tapasztalt szint közelébe, 195 ezerre csökkenhetett vissza. Egy ennél szignifikánsan magasabb érték újból lökést adhatna az inflációs várakozások erősödésének.