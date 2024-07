Kormányinfót tart Gulyás Gergely miniszter, a bejelentések közben lefordult a magyar tőzsde: a BUX már egy százalékos mínuszban van.

A kormány döntése szerint védelmi hozzájárulást kell fizetnie azoknak, akik nyertek a háborús helyzeten. Az új extraprofitadó a bankokra és az energetikai cégekre vonatkozik, a pénzintézeteket azzal az indokkal sorolták ide, mert nem, vagy nem a kabinet ajánlásainak megfelelően növelték a magyar állampapír állományukat.

Kép: Economx

A banki devizaműveletekre új illeték is jön, emellett nő a tranzakciós illeték is, de ezek a költségek nem lesznek átterhelhetők az ügyfelekre. A banki adóterhek emelésének voltak előzményei, erről az Economx is beszámolt. Azt nem tudni, hogy a hitelintézeteknek mikortól kell a módosított feltételek szerint adózni.

Frissítés: Még nincs vége a Kormányinfónak, de az OTP mellett a Mol-részvényektől is szabadulnak a befektetők, az olajtársaság papírjai több mint 2 százalékos mínuszban is jártak.