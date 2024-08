Július közepe óta elég egyértelmű lefelé tartó spirálba kerültek a részvényárfolyamok a tőzsdéken. A vezető amerikai S&P 500-as részvényindex 5669 ponton elért csúcsáról múlt hétfőre egészen 5120 pontig esett. Innen kezdtek el felfelé araszolni az árfolyamok, s ez 5340 pont fölé vitte az indexet.

A 8 százalékot is elérő átmeneti visszaesés ellenére a Bank of America elemzői szerint nincs itt az ideje temetni a 2022 őszén megindult bikapiacot. Mint írják, az ilyen mértékű visszaesések gyakori jelenségnek tekinthetők, a bikapiacokon átlagosan évente három alkalommal szokott bekövetkezni 5 százalékot meghaladó korrekció a vezető indexben, ha az adatokat 1930-ig visszamenőleg vizsgáljuk. Ezt megelőzően ilyenre utoljára áprilisban került sor. Sőt, évente egyszer ennek mértéke eléri a 10 százalékot is. Egyébként a tőzsdei szakzsargon ez utóbbit szokta korrekciónak nevezni, ilyet utoljára tavaly ősszel lehetett látni.

Az S&P 500-as index alakulása Kép: stooq.com, economx

Valószínűtlennek tartják, hogy a mostani megingásból medvepiac alakuljon ki, amely az index 20 százaléknál nagyobb mértékű visszaesését jelenti. Ennek oka, hogy a ciklikus trendfordulókra jellemző kritériumok alig 50 százaléka volt érzékelhető a júliusi csúcson, márpedig a medvepiacokat megelőzően ezek legalább 70 százaléka teljesül. Ennek fényében megerősítik az index év végi értékére adott 5400 pontos előrejelzésüket. Ez ugyan alig magasabb annak jelenlegi értékénél, viszont elég sok lehetőséget rejt magában.

Várakozásuk szerint ugyanis:

Az év első felében kiválóan teljesítő „Csodálatos hetek”, azaz a legnagyobb kapitalizációjú technológiai részvények gyengébben fognak muzsikálni

Ezt a többi részről jó teljesítménye kompenzálja majd. Már csak azért is mert ezeknél a nyereségnövekedés ütemének gyorsulása figyelhető meg.

A második fél év persze nem fog nyugodtan telni, az amerikai elnökválasztásokat megelőző néhány hónapban ugyanis a politikai bizonytalanság miatt jellemző a piaci volatilitás növekedése.

Hasonlóan optimisták az amerikai részvények kilátásaival kapcsolatban a Goldman Sachs stratégái is. Ők azt javasolják ügyfeleiknek, hogy egyelőre tartsanak ki az amerikai részvények felülsúlyozása mellett, még akkor is, ha azok az év eddigi részében jelentősen túlteljesítették a világ többi tőzsdéjét.

Szerintük a makrogazdasági háttér továbbra is támogatja a részvényeket, mivel

az infláció lassulásának további bizonyítékai vannak

és az amerikai gazdaság is jó úton halad az idénre várt 2,5 százalékos növekedési ütem teljesítése felé.

A korábbi gazdasági expanziók során az amerikai részvénypiacok sokkal nagyobb valószínűséggel termeltek pozitív hozamot. 1945 óta, amikor a gazdaság bővült, az S&P 500 az esetek 86 százalékában pozitívan zárta az évet. Sőt az esetek 30 százalékában az index legalább 20 százalékot emelkedett.

A Goldman stratégái szerint a Federal Reserve szeptemberben csökkenteni fogja irányadó kamatlábát. Ez a múltban jellemzően támogatta a részvényárakat a következő évben, igaz csak akkor, amikor az amerikai gazdaság elkerülte a recessziót.

A vállalati fundamentumok is kedvezőnek tekinthetők, a következő 12 hónapra vonatkozó eredmény-előrejelzések is növekedő pályára álltak, miután 2022-ben és 2023 nagy részében csökkentek vagy stagnáltak. Várakozásaik szerint az amerikai vállalatok profitja idén 8-10 százalék közötti ütemben nőhet. Mivel a piac végső soron a profitokat követi le, ez fundamentális oldalról segítheti a részvényárak emelkedését.

Azt ők is elismerik, hogy a részvény tanításban nem tekinthetők olcsónak, azonban ez önmagában nem ok azok eladására. A múltban a magas értékelésekkel jellemezhető időszakokat követően a részvények még sokáig képesek voltak a további emelkedésre. Az 5-10 százalékos korrekciókat a Goldman stratégái is teljesen normális jelenségnek tartják.