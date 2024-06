Nem tett jót az elmúlt másfél évtized tőzsdei menetelése a részvényárfolyamok esésére játszó befektetőknek. A leghíresebb sikeres short akcióiról ismert hedge-fundok közül több is az elmúlt időszakban bejelentette, hogy vagy felhagy tevékenységével, vagy drasztikusan átalakítja azt. Eközben az S&P 500-as index kosarában szereplő cégeknél a részvényeikre nyitott short pozíciók aránya több, mint két évtizede a legalacsonyabb szintre zuhant. A Goldman Sachs adatai szerint ez a mutató jelenleg 1,7 százalékon áll, ennél alacsonyabb utoljára 2001-ben, a dotkom lufi csúcsán volt.

A hedge-fundok adatait vizsgáló HFR szerint 2008 óta az árfolyam esésre játszó alapokban lévő eszközök értéke 7,8 milliárd dollárról 4,6 milliárd dollárra zuhant. Eközben a részvényeket vásárló hasonló befektetési konstrukciókban kezelt tőke megháromszorozódott – hívta fel a figyelmet a Bloomberg.

Az áresésre játszó befektetők számára természetesen összességében nem volt kedvező, hogy a 2008-as mélypontról a vezető S&P 500-as részvényindex értéke meghétszereződött.

Rájuk szálltak a hatóságok

Eközben a hatóságok is ellenségesen viselkednek az ilyen alapokkal szemben. Ez a folyamat nemcsak globálisan érzékelhető, Kínában és Dél-Koreában például jelenleg is szigorúan korlátozzák az ilyen típusú pozíciók felvételét, de az amúgy a szereplők számára általában széles lehetőségeket biztosító Egyesült Államokban is.

2021-ben például az amerikai Igazságügyi Minisztérium és a SEC tőzsdefelügyelet számos short stratégiát alkalmazó aktív befektető ellen indított vizsgálatot lehetséges piaci manipulációk miatt. Ezek a vizsgálatok nem zárultak elmarasztaló eredménnyel, azonban néhány éve a hedge-fundoknak és más nagy befektetőknek rendszeresen le kell jelenteniük fedezetlen eladási pozícióikat.

Rosszat tett a mémrészvény őrület

A shortolók számára marketing szempontból is szerencsétlen volt az az év, a Gamestop és más mém-részvények szárnyalása nem csak többjüket sodort csődközeli helyzetbe, de megítélésüket is jelentősen rontotta. A 2007-es ingatlanpiaci válság után az amerikai jelzálog szektor visszásságait időben feltáró és annak összeomlására játszó fedezeti alapok kezelőit komoly hírnév övezte. Azonban a mém-részvény őrület idején a cégek túlértékeltségét felismerő és részvényeik árfolyamesésére játszó menedzserek a kisbefektetők körében közös ellenségnek lettek kikiáltva.

Pedig a mostani piaci környezet akár jó is lehetne az árfolyam esésre játszó stratégiáknak. Az általános drágulás közepette ugyanis nagyon sok olyan vállalat részvényei is a magasba emelkedtek, amelyek működése ezt egyáltalán nem indokolná. Sőt, bőven akadhat közöttük olyan nem teljesen tisztességes vállalat is, mint amilyen annak idején az Enron energetikai cég vagy a német Wirecard voltak. Ezek üzelmeinek leleplezésében egyébként szerepet játszottak a részvények esésére játszó hedge-fundok is. A Wirecard botrányáról bővebben itt is írtunk.

Az iparág egyik híres szereplője, Jim Chanos tavaly év végén jelentette be, hogy zártkörű, családi céggé alakítja befektetési alapját, amelynek tőkéje a kivonások miatt 15 év alatt 6 milliárd dollárról 200 millió dollár alá zsugorodott. Ő egyébként 20 évvel ezelőtt az Enron részvények shortolásával tett szert hírnévre. Szerinte a shortosok visszaszorulása hosszabb távú ciklikus jelenség, és a helyzet jelenleg hasonló a dotkom lufi 2001-es csúcsa körül tapasztalthoz.

Az ellentét analízisben hívők szerint az áresésre játszó befektetők számának és befolyásának visszaszorulása akár egy negatív tőzsdei fordulat előjele is lehet. Az elmélet szerint ugyanis az árfolyamok a tőzsdén leginkább abba az irányba szeretnek elmozdulni, amerre a legkevesebben fogadnak, és amerre a legnagyobb fájdalmat tudják okozni a befektetőknek.