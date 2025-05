Jókora frissítést jelentett be a Microsoft a Windows 11-hez, melyek a Snapdragon X chippel ellátott Copilot Plus PC-kre már júniusban elérhetővé válnak.

Az újdonságok közül a leglátványosabb a Start menü átalakulása, ahol a "Minden alkalmazás" fül az okostelefonokhoz hasonlóan gördíthetővé válik, valamint a rendszer kategóriákba rendezi a továbbiakban a számítógépünkön lévő programokat.

Mindemellett új telefonpanel is érkezik, amely gyors hozzáférést biztosít az iOS vagy Android készülékkel szinkronizált hívásokhoz, üzenetekhez és akkumulátor-információkhoz – írja a PCWorld.

A felhasználói interfészen túl számos mesterséges intelligenciával működő funkciót is bevezet a Microsoft, ahogy ezt már megtette az Office és a Jegyzettömb esetében is. A továbbiakban azonban már a Beállításokban, a Paintben és a Fájkezelőben is ott fog virítani a Copilot. Az új eszközökkel akár hangutasításra is beállíthatják a felhasználók a rendszert.

A lap ugyanakkor megemlíti, hogy a rendszer minden AI-alapú ajánlást figyelmeztetéssel lát el, hangsúlyozva, hogy azok nem mindig pontosak, hiszen például egy rossz beállítás akár a rendszer teljes visszaállítását is eredményezheti.

Főként a képszerkesztés kap MI-csodákat: a Fotók megkapja az AI-alapú Relight funkciót, amivel akár három fényforrást is hozzáadhatunk a képhez, a Paint pedig intelligens kijelölést, generatív kitöltést és szövegalapú matricakészítést kap.

A képmetszéssel pedig automatikusan kivághatjuk a Copilot segítségével a fontos tartalmakat egy képernyőképről, továbbá szövegeket másolhatunk le róla, sőt színmintát is vehetünk a segítségével.