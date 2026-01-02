Közel 40 százalékkal emelkedett a BUX értéke 2025-ben, a teljesítményre annak ellenére sem lehet panasza a hazai befektetőknek, hogy a közép-európai régióban több tőzsdeindex is felülmúlta a magyar részvénypiacot. Arról, hogy miért nem lett világverő tavaly a BUX, itt írtunk részletesen.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzett 23 részvény vegyes teljesítményt nyújtott, a két véglet: 351 százalékos plusz és 31 százalékos mínusz.

Hát részvény múlta felül a vezető indexet, ezek alapján így festett a tökéletes portfólió 2025-ben (az éves árfolyammozgással):

További nyolc részvény teljesítménye volt jobb a lakossági állampapírok átlagos éves hozamánál (7 százalék): Zwack, Waberer’s, Pannergy, Graphisoft Park, Appeninn, Alteo, Opus, Mol.

Negatív hozammal hat kibocsátó zárt, a rangsor végén az MBH Jelzálogbank (-20 százalék), az Akko Invest (-27 százalék) és a BIF (-31 százalék) található.

Repkedtek a 3-számjegyű hozamok

A lista élén található 4iG-részvény árfolyamának 4 és félszereződése vitathatatlanul a 2025-ös év top sztorija volt a Budapesti Értéktőzsdén. Arról, hogy nőtt az árfolyam kevesebb mint 1000 forintról az ötezer forintos álomhatár közelébe, itt írtunk.

A második helyezett Rába papírjainak felrobbanása is a 4iG-hez kötődik. A győri társaság részvényei évekig semmi érdemlegeset nem csináltak, a likviditás az alacsony közkézhányad miatt kicsi volt, a sokáig alvó Rába-papírokat csak néha mozgatta meg egy egy vállalati hír, például az értékes ingatlanok eladásáról. Az elmúlt negyedévek inkább a nehezített piaci környezetről és az ehhez való alkalmazkodásról szóltak. A cégnek vélhetően jót tesz, hogy állami helyett piaci tulajdonosa lett, a részvény pedig jövőre is a befektetők fókuszában maradhat, hiszen a Rábának is jut majd szerep a magyar hadiipar tavaly komoly lendületet vett felpörgetésében.

A lakosság alig várta, hogy nagy tételben bevásárolhasson

Nem a prémium kategóriában jegyzik őket, de három kibocsátó is megmérettette magát azzal, hogy újonnan kibocsátott, vagy saját állományból nagyobb mennyiségű részvényeket vitt a piacra.

A legnagyobb volumenű tranzakció az MBH Bank értékesítése volt, ahol a pénzintézet részvényeinek 7 százaléka került új tulajdonosokhoz, közel 68 milliárd forint értékben. A magánbefektetők 2970, az intézmények 3300 forintos áron vásárolhattak, mindkét kör nyerőben van, hiszen az évet 3520 forinton zárták a bankpapírok. A magánbefektetők egy hónap alatt 18,5 százalék hozamot értek el.

Még jobban jártak, akik az STRT Holding nyilvános kibocsátásán jegyeztek részvényeket, a 900 forintos IPO-árhoz képest az év végi tőzsdei árfolyam közel 27 százalékkal volt magasabb.

Sikeres volt a Shopper Plus részvénykibocsátása is, a tőkeemelést a befektetők 10,8 eurós kibocsátási árfolyamon hajtották végre, az év végén pedig 11,7 eurón zártak a papírok.