Jelentős mozgásokat hozott 2025 vége, az év utolsó hónapjában jelentős tőkét csoportosítottak a magyarok az itthon elérhető befektetési alapokba. A szektor szereplőit képviselő Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) pénteken frissült adatai szerint havi szinten másfél éve nem látott mennyiségű friss pénz áramlott a nyilvános, nyíltvégű, azaz a lakossági befektetők előtt nyitva álló alapokba:

a december majdnem 160 milliárd forintos nettó értékesítéssel zárult.

Fordulat a kötvényalapoknál

Meglepő módon jelentős fordulat történt a kötvényalapoknál. Itt hónapok óta tőkekivonás és érdektelenség volt jellemző, majd decemberben nagyon felfutott az értékesítés, a nettó vásárlások 62 milliárd forintot tettek ki.

De jutott pénz a vegyes alapokba is, ahova 57 milliárd forint friss pénz érkezett. A kategórián belül láthatóan megjött a befektetők kedve némi kockázatvállaláshoz: a legnagyobb kereslet a dinamikus vegyes alapokra mutatkozott.

A tőzsdék év végi szárnyalása egyértelműen ráirányította a figyelmet a részvényalapokra, ide nettó 33 milliárd forintot csoportosítottak a megtakarítók. Az alapkezelők láthatóan szívesebben vesznek fel kitettséget a sokkal likvidebb közép-európai piacon, mint a Budapesti Értéktőzsdén, ami látszott a statisztikákon, a 33 milliárdnyi friss tőke kétharmada régiós részvényekben landolt.

Abszolút hozamos alapok: kitart a kereslet

Az elmúlt hónapok sztárbefektetése – abszolút hozamos alapok – ezúttal kissé háttérbe szorult, de még így is 26 milliárd forinttal többet csatornáztak ide a magyarok, mint amennyit visszaváltottak. Kisebb meglepetésre ugyanennyi pénzt vonzottak a tőkevédett és -garantált alapok, ami talán az év végi promócióknak volt köszönhető.

Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba decemberben 150 milliárd forint új tőke érkezett, így összesen a hazai befektetési alapok 310 milliárd forintos havi nettó értékesítéssel zártak, ami éves rekord. Lényegében az ingatlanalapokat leszámítva minden fő kategóriára tőkebeáramlás volt jellemző decemberben.

Az alapokban lévő vagyon egy hónap alatt jóval többel, összesen 582 milliárd forinttal emelkedett (a kamatok, osztalék és árfolyam-növekedés hatására), végül az évet 20 820 milliárd forinttal zárták az alapok. Ebből 11 742,4 milliárd forint a lakossági magánbefektetés (nyilvános, nyíltvégű alapokban).

A legtöbb pénz ezekben az alapokban koncentrálódott az év végén:

kötvény: 6258,8 milliárd forint

más alapba fektető: 3972,8 milliárd forint

abszolút hozamos: 3491 milliárd forint

vegyes: 3313 milliárd forint

ingatlan: 2076,6 milliárd forint

részvény: 1748 milliárd forint

Egy év alatt a legnagyobb vagyonnövekedést az alábbi kategóriák érték el (nettó befizetések+a benn lévő vagyon értéknövekedése alapján):