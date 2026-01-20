Az OTP Bank szakértői 2026-ra is összeállították a pénz- és tőkepiaci trendekre vonatkozó előrejelzésüket, a befektetők figyelmébe ajánlott eszközöket és lehetőségeket tartalmazó részletes elemzésüket.

Mindezeket kedden mutatták be egy háttérbeszélgetésen, ahol elhangzott: a vámháború és a geopolitikai kockázatok ellenére a globális makrogazdasági összkép továbbra is kedvező, nincs recessziós kockázat, sem az Egyesült Államokban sem Európában.

Az amerikai gazdaság is jó erőben van, a növekedés meghaladja a historikus átlagot, a növekedést a nettó export, valamint a fogyasztás támogatja, a beruházásokon belül pedig egyre hangsúlyosabb az AI szerepe.

Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője hangsúlyozta, a vámok kisebb mértékben emelték az inflációt, a fogyasztói árindexet illetően nem is a vámok a fő kockázat, hanem a szolgáltatások árszínvonalának alakulása. Az OTP Bank szakértői idén legalább két kamatvágást várnak a Fedtől, amely könnyen több is lehet, az új jegybankelnök személyétől függően. Egy ilyen környezetben megalapozottak a dollár további gyengüléséről szóló várakozások, mint ahogy a csökkenő kamatpályát lekövetve a hosszú amerikai kötvényhozamok is lefelé korrigálhatnak, bár a 10-éves referenciahozam így is 4 százalék felett maradhat.

Érdekes az európai makrogazdasági körkép is, a kontinensre a lassan gyorsuló növekedési pálya jellemző, ahol tavaly az ipar-vezérelt északi országok inkább stagnáltak, a szolgáltatás-orientált dél viszont bővült, ez az olló 2026-ban várhatóan szűkül. A német költségvetési stimulus is éreztetheti hatását Európa gazdaságára.

Végre lendületbe jön a magyar gazdaság

A magyar gazdaság idén 2-2,5 százalékkal nőhet – az OTP Elemzési Központ várakozása szerint – , de ennek teljesüléséhez tényleg kell a német gazdaság kilábalása a stagnáló állapotból. Itthon a magyar költségvetési kiadásnövekedés által várhatóan megsegített belső fogyasztásunkkal aligha lesz gond, s végre az évek óta masszív mélyrepülésben lévő beruházások terén is jöhet élénkülés. Mint ahogy az export dinamikája is javulhat lassan.

A jegybanktól idén két, 25 bázispontos kamatcsökkentésre számít az OTP, a monetáris lazítást lehetővé teszi az infláció várható alakulása. Emiatt megfontolandó lehet hosszú állampapírokat tartani.

Drágák a részvények, de ettől még drágulhatnak

Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője szerint a részvénypiacokat kettősség jellemzi: a vállalati profitok várhatóan 10 százalékkal emelkedhetnek, az árazások viszont már olyan magasak, mint a 2000-es évek elején.

Részvényeket ugyanakkor idén is érdemes tartani a befektetési portfólióban, arra azonban érdemes felkészülni, hogy a magasabb árazási mutatók miatt volatilis mozgások jöhetnek.

Reális forgatókönyv, hogy az USA-ból folytatódik a tőkekiáramlás, a folyamatból a feltörekvő piacok profitálhatnak: itt azonban Kína extra geopilitikai kockázatot jelent, ezért érdemesebb a latin-amerikai piacokon szemlélődni, például a globális értelemben is kifejezetten olcsónak tartott brazil részvénypiacokon. A térség egyes részvényei egyébként a nyersanyagpiaci ralin keresztül is ígéretes befektetésnek tűnnek. A másik célpiac India lehet, hatalmas belső piaccal és kedvező demográfiai folyamatokkal. Nem érdemes elfelejtkezni a mi régiónk részvénypiacáról sem, ami még mindig olcsónak számít és 10-20 százalékos felértékelődéssel kecsegtet.

A csúcsgazdagok kevesebb állampapírt tartanak

Az OTP privátbanki szegmensében már 3700 milliárd forint kezelnek, ez a vagyon tavaly 8 százalékkal emelkedett. Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője szerint 2025-ben a devizás kitettség miatt ellenszelet jelentett a némileg váratlanul jött forinterősödés. A pb ügyfelek továbbra is jelentős mennyiségű magyar állampapírral rendelkeznek, de többségében inkább azok, akik az alacsony kockázatú befektetéseket preferálják. Akik a 2024-ben és 2025 elején jellemző, közel 20 százalékos éves hozam miatt tartottak magyar állampapírokat, azok jellemzően már más eszközökbe fektettek. Véleménye szerint, akinek befektethető pénze van, 2026-re sem kell pesszimista várakozásokkal tekinteni, de az óvatosság indokolt lehet.

Az OTP szakértői idén oldalazó forintárfolyamra számítanak, a jelenlegi szinteken a magyar devizát egyébként 3-4 százalékkal alulértékeltnek tartják. Az év végére 390 az euró-forint prognózisuk. Tardos Gergely szerint leértékelődő forintárfolyam mellett biztosan nem teljesülne a jegybank inflációs célja.







