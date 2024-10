A kamatemelési ciklus tavalyi tetőzése után rögtön megindult a spekuláció, hogy vajon a két legnagyobb jegybank mikor kezdi meg a kamatcsökkentést és milyen ütemben hajtja végre azt. A várakozások folyamatosan módosultak, viszont kezdettől túlzottak voltak, hisz mindkét jegybank jelezte, hogy szeretnének egy érdemi ideig, akár egy évig tartó platót, hogy a magas kamatszint maximálisan kifejtse inflációmérséklő hatását.

Felgyorsuló eurózónás kamatcsökkentési ciklus

Végül az EKB lépett előbb egy 25 bázispontos vágással, miután az európai infláció szép csökkenése mellett az eurózóna némelyik országának gazdasága megrekedt, sőt, kisebb recesszió jeleit mutatta, így indokolt volt a lépés. Azóta még két hasonló lépés történt, utoljára a múlt heti októberi ülésen, így a csúcson 4 százalékos alapkamat mostanra 3,25 százalékra csökkent.

A szeptemberi infláció immár az inflációs cél alá került 1.8 százalékos mértékkel, így megjelent az a várakozás, hogy az intézmény decemberben egy nagy, 50 bázispontos lépéssel is meglepheti a piacot. A CNBC szerint ez az EKB kormányzótanácsának egyre több tagja, vagyis a tagállamok jegybankelnökei támogatják, pontosabban lehetőségként beszélnek róla. A portugál jegybankelnök után most lett kollégája is felvetette ezt a lehetőséget, ami lehet egyedi véleményük, de az sem kizárt, hogy felkészítik a piacot egy ilyen lépésre.

Árfolyamhatás

Miután korábban a befektetők a Fed esetében vártak bátrabb kamatcsökkentési ciklust, amiből eddig csak egy lépés valósult meg, a gyors európai kamatcsökkentés hatására október során gyengülésbe váltott az euró a dollárhoz képest. Míg hónap elején egy euróért 1,12 dollárt is adtak, most ez az érték már csak 1,08. A folyamat érthető, hisz a jelenleg 4,75-5 százalék közti sávban (a gyakorlatban 5 százaléknak tekinthető) amerikai kamatszint mellett az EKB alapkamata már csak 3,25 százalék, ráadásul decemberben ez az adat akár 2,75 százalékra is csökkenhet.

A kamatkülönbség így növekszik, ami érthetően a dollár felé tereli a pénzt, ugyanakkor a grafikonon jól látszik, hogy az irány sokszor megfordult az elmúlt egy évben, attól függően, hogy milyenek voltak a kamatvárakozások. Időnként gyorsabb amerikai csökkentést vártak lassabb európai mellett, ilyenkor a dollár gyengült (idén augusztusban jellegzetes volt ez a folyamat). Máskor lassú várható amerikai kamatcsökkentési ciklusra számítottak, ilyenkor a dollár erősödött.

Euró/dollár, egy év Kép: stooq.com

A grafikont elnézve azonban hosszabb távon kiegyenlített a folyamat: a keresztárfolyam trendszerűen nem mozdult el. Hol magasabb, hol alacsonyabb volt, de a szélső értékekről mindig visszatért 1,08-1,09 irányába, és ez vélhetően így is marad, hacsak valamiért tartósabban fel nem borul az amerikai és európai kamatok eddigi egyensúlya. Ez ugyanakkor nem valószínű, miután vélhetően a Fed is végrehajt egy dinamikus kamatcsökkentési ciklust, még ha lassabban is.