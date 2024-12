A Mol-csoport leányvállalata, az INA portfóliójához tartozó olaj- és gázmezők 13 éve nem állnak az ellenőrzésünk alatt, azok jelenlegi állapotáról nincs ismeretünk – válaszolta az olajtársaság az Economx megkeresésére.

A nyilvánosan elérhető adatok alapján feltételezhető, hogy a konfliktusok során a kutak és a termelőegységek károkat szenvedtek, továbbá az is, hogy a szír nemzeti olajtársaság részlegesen kitermelte a készleteket – tették hozzá.

Az európai uniós és ENSZ-szankciók, amelyek nyomán a Mol-csoport 2012 februárjában vis maior helyzetet jelentett be és felfüggesztette minden üzleti tevékenységét Szíriában, jelenleg is érvényben vannak. Amíg a szankciók hatályosak, a vállalatnak nem áll módjában üzleti tevékenységet folytatni, vagy az eszközeit kezelni Szíriában.

A helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, és megtesszük a szükséges lépéseket, ha a helyzet változna – fogalmazott a Mol sajtóosztálya.

A sztori onnan indult, hogy a horvát INA koncessziós szerződéseket szerzett a Hayan és Aphamia blokkokra, a kitermelést azonban 2012-ben teljesen fel kellett függeszteni, amikor kitört a polgárháború Szíriában.

Mint azt Miró József, az Erste vezető elemzője levezette, ez azért is fájó, mert közvetlenül előtte fejeztek be több nagyobb beruházást, és a felfutást követően 20-25 ezer hordó olaj egyenértékes napi kihozatalra számítottak. Ami nem kis mennyiség, a Mol és az INA együtt most napi 90 ezer hordó szénhidrogén egyenértékes kihozatallal rendelkezik. Ezért nem lenne nagyon nem mindegy, hogy a magyar olajtársaság visszakapja-e a koncessziókat és kérdés, hogy 12 év után ténylegesen milyen állapotban vannak a mezők.

Mindenesetre elég halvány a remény, hogy a befektetett összeg, akkori árfolyamon 167 milliárd forint nem vész el végleg.

Egyébként a projekt több mint ígéretes volt, nemcsak a gáz- és olajmezők miatt, hanem egy földgáz cseppfolyósító gyár okán, ami lehetőséget teremtett volna a gáz exportjára - csővezetéken - Európa felé. Ez kifejezetten nem jönne most rosszul Magyarországnak.

Az INA összesen hat olaj- és gázmezőben rendelkezik koncesszióval Szíriában, az elsőt 1998-ban vette meg. A mezők a Hayan Petroleum Company szíriai állami vállalattal közös tulajdonban voltak. A horvát olajtársaság összesen 800 millió eurót fektetett be Szíriában.

Az akkor már Mol irányítás alatt álló INA 2012-ben döntött az EU Szíriával szembeni szankciói miatt a termelés felfüggesztéséről, de az úgynevezett force major értesítése nem jelentett szerződésbontást és a kitermelési jogokból való kilépést.