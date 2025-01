Nem nagyon nyerték meg a 48 milliárd dollárnyi vagyont kezelő Brandwyne Global Investment Management szakértőinek a kelet-európai kötvénypiacok kínálta lehetőségek. Szerintük Kelet-Európa politikai és gazdasági kockázatai túl magasak ahhoz, hogy a jelenlegi hozamok mellett indokolt legyen az itteni országok által kibocsátott kötvények. Addig nem is nagyon fognak itt befektetni, amíg nem látnak kellő stabilitást és azt, hogy az inflációs valóban kezelhetővé válik - mondta William Vaughan, a cég portfóliómenedzsere a Bloombergnek adott interjújában a Euromoney konferenciáján Bécsben.

-Az infláció úgy tűnik, kezd ellenőrzés alá kerülni, azonban az energiaárak és a gyengébb valuták átgyűrűző hatása miatt még van miért aggódni – tette hozzá.

Politikailag sem tűnik teljesen stabilnak a régió, a tavaly év végi romániai választási zavarok hatással voltak a kötvénypiacra, és az elnökválasztás megismétlése májusban még hátravan. A Cseh Köztársaságban idén lesznek választások, Magyarországon pedig már javában folyik a kampány a 2026-ban esedékes, szoros küzdelmet ígérő parlamenti választások előtt.

Bár Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek kedvezhetnek a Donald Trump megválasztott amerikai elnökhöz fűződő szoros kapcsolatai, ez nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy Magyarországot függetlenítse az Egyesült Államok által az EU egészére kivetetni tervezett újabb vámoktól.

-Még ha Orbán az egyik legfontosabb ember is lesz a jövőben, mennyit számít majd ez, amikor általánosan érvényes vámokat vetnek majd ki. Magyarország végül királycsinálóként végzi, vagy magával rántja Euró? – tette fel a kérdés a szakember.

Szerinte eközben problémát jelen az is, hogy az amerikai hozamok jelenleg túlságosan magasak. Sok rövid lejáratú amerikai kötvény kínál akár a 6-7 százalékos hozamot is, a fent említett kockázatok nélkül. Ráadásul Közép-Európa leglikvidebb piacaihoz - Lengyelországhoz, Magyarországhoz és a Cseh Köztársasághoz - képest a magasabb hozamú közel-keleti piacok is csábítóbb alternatívát jelentenek. Törökországot, Egyiptomot és Izraelt nevezte meg három ilyen piacként, ahol a cégnek pozíciói vannak,

A fentieken túl lát egyéb strukturális kockázatokat is, például az európai autóipar szenvedésének végül gyakorolt negatív hatásait. Úgy látja, ezeket nem ellensúlyozza a jelenlegi hozamkörnyezet, különösen akkor amikor néhány más feltörekvő piacon akár 10-15 százalékos hozamot is el lehet érni.