Sikeresen ült fel idén a magyar részvénypiac a nemzetközi tőzsdéken uralkodó kedvező hangulatra, a BUX index január eleje óta 29,7 százalékkal erősödött. A kiváló teljesítménynek azonban ezúttal vajmi kevés köze volt bármilyen speciális kizárólag a magyar gazdaságot érintő kedvező fejleménynek, az emelkedés mintegy harmada a forint gyengülését tükrözi, a maradék része pedig a nemzetközi tőzsdéken uralkodó optimista hangulatnak volt betudható.

A BUX index pontban Kép: Economx, stooq.com

Január eleje óta 9 százalékkal gyengült a forint az euróhoz képest, így euróban számolva a magyar index emelkedése már csak 18 százalékos. Ez persze régiós szinten még mindig jó teljesítmény, hiszen a bolgár, a lengyel, a litván és a román tőzsde is ennél kevesebbet tudott felmutatni. Elmarad viszont a cseh, a horvát és az ukrán tőzsdeindex hozamától.

A BUX index euróban Forrás: Economx, stooq.com

Ha a BUX index teljesítményét euróban számolva a német DAX indexéhez mérjük, akkor pedig kiderül, hogy kisebb nagyobb kanyarokat követve a két index egymáshoz mért értéke gyakorlatilag nem változott mostanra az év elejéhez képest.

Az alábbi grafikon a BUX euróban mért értékének DAX indexhez mért relatív teljesítményét mutatja. A relatív teljesítmény mutató változása fontos technikai eszköz két eszközosztály, vagy piac összehasonlításában, ráadásul az ennek változását mutató historikus grafikonon elvileg a technikai elemzés törvényszerűségei ugyanúgy érvényesülnek, mint egy-egy egyedi terméknél. Jól látszik, hogy az Oroszország Ukrajna ellen megindított támadását követően kirobbant energiaválság nyomán a magyar részvények árfolyamában masszív alulteljesítés indult el a német piachoz képest. Ennek csak 2023 tavaszán szakadt vége, amikor is a BUX index olyan menetelésbe kezdett, hogy fél év alatt, szeptember elejére gyakorlatilag teljesen ledolgozta a háború kirobbanását követően összehozott hátrányát a német piachoz képest.

Forrás: Economx, stooq.com, BET.hu

Innentől kezdve viszont a két index relatív erő mutatója beszorult egy nagyjából 10 százaléknyi szélességű sávba. Az elmúlt másfél évben a klasszikus tőzsdei hasonlattal élve a magyar index úgy viselkedett a német DAX-hoz képest, mint a pórázon vezetett kutya. Néha előre szaladt, néha lemaradt gazdájához képest, azonban összességében árfolyama együtt mozgott azzal.

Egyébként ezzel a magyar piac nagyjából úgy viselkedett, ahogy azt az év elején vártuk. Akkor azt írtuk, mivel nincs egyértelmű emelkedő trend hosszú távon a relatív erő grafikonban, ezért jelenleg nagyobb az esélye annak, hogy a BUX index euróban számolt értéke a jövőben inkább együtt mozog, vagy alulteljesíti a DAX indexet. Ez be is következett. A szerencse az volt, hogy a DAX index is felfelé mozgott ebben az időszakban és így magával húzta a magyar részvények árfolyamát is. Azonban ez a fejlemény megmutatta, hogy semmi olyan specifikusan magyar dolog nem történt ebben az időszakban, amely önmagában indokolta volna a magyar részvénypiac emelkedését.