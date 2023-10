Nyár közepe óta tart a korrekciós fázis a világ nagy tőzsdéin, a vezető amerikai részvényindex, az S&P 500-as a pénteki felpattanás előtt 8 százalékos mínuszban is járt júliusban elért csúcsához képest. A vezető európai részvények árfolyamát követő Stoxx 600-as részvényindex ennél kevesebbet esett a korrekciós fázisban, ami azonban az óceán mindkét partján látszik az az, hogy a befektetői várakozásokba egyre inkább beépül annak a lehetősége, a magas kamatszintek a korábban reméltnél hosszabb ideig fennmaradhatnak. Ez zuhanó kötvényárfolyamokhoz vezetett az Egyesült Államokban és az eurózónában egyaránt. De nem csak a kötvények árfolyama esett hatalmasat, hanem azok részvénypiaci helyettesítő termékeié, az osztalékrészvényeké is.

Az osztalékrészvények jellemzően olyan cégek papírjai, amelyek stabil kiszámítható működésük mellett nyereségük viszonylag nagy hányadát kifizetik tulajdonosaiknak. Stabil és kiszámítható osztalékuk miatt sokszor úgy viselkednek, mint a kötvények. Ilyen részvényeknek tartják rendszerint a közszolgáltató cégek részvényeit.

Az európai közszolgáltatói szektor teljesítményét követő MSCI Europe Utilities index július óta masszívan alulteljesíti a 600 európai vezető részvény árfolyamát mutató Stoxx Europe 600-as indexet. Míg előbbi 2,8 százalékot csúszott vissza, utóbbi 11,8 százalékot esett.

MSCI Europe Utility (fekete) és a Stoxx Europe 600 (kék) teljesítménye július eleje óta Kép: economx, Economx.hu

Az óceán túlpartján az S&P 500 mintegy 4 százalékot esett azóta, hogy a Federal Reserve a múlt hónapban kamat előrejelzésével 16 éves csúcsra hajtotta a hozamokat és felgyorsította a részvények korrekcióját július végi elért csúcsokról és ez ott is beindította az esést az osztalékrészvények piacán. Az S&P 500 közszolgáltatói alindexe 13 százalékot esett a Fed múlt havi ülése óta. De a szintén stabil osztalékfizetőnek tartott, tartós fogyasztási cikkeket (Staples) gyártó cégek szektora is szenvedett. Az S&P 500-as Staples alindexe körülbelül 8 százalékot esett ezalatt. Más osztalékszektorok is szenvedtek, az ingatlanpiaci szektorindex 8 százalékkal esett a Fed ülés óta, az AT&T és a Verizon távközlési cégek részvényei pedig 7, illetve 8 százalékot veszítettek értékükből.

A befektetők a jelek szerint tehát újrakalibrálták portfólióikat. A kötvényhelyettesítők zuhanása azt jelzi, hogy a piaci szereplők végre megértették, teljesen más kamatrendszerben vagyunk

– mondta Irene Tunkel, a BCA Research vezető amerikai részvénystratégája a Reutersnek.

A kötvényhelyettesítő részvények alulteljesítők voltak pénteken is, miután az amerikai munkaerőpiaci adatok napvilágot láttak. E szerint a munkahelyek száma a várakozásokat meghaladó ütemben nőtt, erre reakcióként a 10 éves államkincstár hozama 4,8 százalék fölé emelkedett. A jövő csütörtöki fogyasztói árindex-jelentés kritikus fontosságú lesz abból a szempontból a befektetők számára, hogy a Fed törekszik-e további kamatemelésre az infláció elleni küzdelemben.

A jövő héten érkeznek az amerikai cégek első gyorsjelentései is, két nagybank számai is érkeznek, azonban ez nem biztos, hogy segít a közüzemi szektoron. Bár az elemzői előrejelzések szerint a szektor az átlagnál erősebb növekedést fog elérni a harmadik és negyedik negyedévben, a 2024-re előre jelzett 8,6 százalékos várt bővülés elmaradhat az S&P 500-as kosarában szereplő cégek átlagos 12 százalékától

A szektor esésével ugyanakkor annak árazása olyan alacsony lett a piac egészéhez képest, amire 2010 óta nem volt példa és ez felkeltette már sok befektető érdeklődését. A VandaTrack heti adatai szerint a kisbefektetők a múlt héten rekordösszeget, összesen 32 millió dollárt költöttek közüzemi részvényekre. Hogy igazuk lesz-e, azt valószínűleg a kötvényhozamok további alakulása dönti majd el.