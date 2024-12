Kamatdöntő ülést tart az amerikai jegybank, a döntés magyar idő szerint este 8 órától publikus, a hazai piacon – részvénypiac, forint – emiatt csak csütörtökön várhatók érdemi reakciók, addig marad a kivárás.

A magyar devizának most kifejezetten jót tenne egy 25 bázispontos csökkentés a Fedtől, hiszen egyrészt az alacsonyabb dollárkamat gyengíthetné az amerikai fizetőeszköz árfolyamát, másrészt növelné a dolláron és forinton realizálható kamatok közti különbözetet.

A CNN előzetese szerint szinte biztos a monetáris lazítás, az elemzők 95 százalékos esélyt látnak egy ilyen lépésre a Jerome Powell elnök vezette Fedtől. Szóval ez annyira biztos, hogy inkább már a további kamatpályára érdemes koncentrálni. Este 8 órakor az új kamatkondíciók mellett érkezik egy frissített makrogazdasági prognózis, valamint az úgynevezett Dot Plot ábra (ez tartalmazza a nyíltpiaci bizottság tagjainak várakozását a jövőre vonatkozó Fed alapkamat szintjéről). Fél 9-kor pedig Powell elnök tájékoztatója következik.

A nagy kérdés, miként értelmezi a Fed a makrogazdasági adatokat. A gazdaság továbbra is stabil, növekedés van, a munkaerőpiac sem kell, hogy aggassza a jegybanki öntéshozókat. Ami viszont talán igen, az az infláció: ahogy a világ más részein, Amerikában is megakadt a csökkenő trend: a novemberi árindex 2,7 százalék volt az előző havi 2,6 után, a maginfláció pedig rátapadt a 3,3 százalékos értékre. A Fed inflációs célértéke azonban 2 százalék, szóval 2025 elején a Fed részéről nem lenne meglepő, ha szüneteltetnék a kamatcsökkentéseket. A jelek szerint abszolút beleférne némi kivárás, amire egyébként tett is utalást december elején Powell is. A Dot Plot ábrát pedig érdemes majd összevetni a szeptemberivel, akkor a Fed tagok 2025-re négy kamatcsökkentést jeleztek előre, mostanra valószínűleg kevesebbet.

A kamatcsökkentési ciklus szeptemberben egy merész, 50 bázispontos vágással kezdődött. Ezzel sikerült megnyugtatni a piacokat, hogy a központi bank kiemelten figyeli a munkaerőpiaci adatokat és elébe megy annak, hogy a munkanélküliségi ráta esetleg felpattanjon. A headline infláció nincs már messze a Fed célértékétől, így most valószínűleg az a legfontosabb, hogy a túl magas hitelkamatok ne okozzanak felesleges károkat az amerikai gazdaságnak. A munkaerőpiac végre egyensúlyban van, így innen nézve nem lehet érveket találni a kamatcsökkentéssel szemben. A munkanélküliségi ráta történelmi mélypontra került (4,1 százalékon), de hogy ez tovább csökkenthető, az már kétséges: a több mint 26 hete állás nélkül lévők száma hároméves csúcsra emelkedett novemberben.

A következő nagy kérdés, hogy Donald Trump megválasztott elnök intézkedései hogyan befolyásolják a gazdaságot. Ha tényleg magasabb importvám sújtja a Mexikóból, Kanadából és Kínából érkező árukat, az előbb utóbb megjelenik az inflációs adatokban, s akár a Fed kamatemelésre is kényszerülhet. Persze a vámokkal kapcsolatban még sok a bizonytalanság, nem tudni milyen árucikkekre vonatkoznak ezek az intézkedések és milyen időszakra szólnak.

Bár a fogyasztói árindex 2,7 százalékos novemberi emelkedése megfelelt a várakozásoknak, nem árt a termelői árakat is figyelemmel kísérni, ahol 3 százalékos éves és 0,4 százalékos havi növekedést jegyeztek fel a statisztikusok. Ha hasonló adatok érkeznek a következő hónapokban a fogyasztói árak alakulásáról is, a Fed könnyen rákényszerülhet, hogy beismerje, az inflációcsökkentési folyamat megrekedt.



"Összességében Powell elmondhatja, hogy fokozatosan haladnak az inflációs célok felé, miközben a teljes foglalkoztatottságot is fenn szeretnék tartani, azonban a következő hónapokban fokozott óvatosság lehet szükséges a kamatvágási ciklusban. Bár legutóbbi beszédében leszögezte, hogy a kampányban elhangzott ígéretekre nem építenek előrejelző modelleket, a Trump-adminisztráció bejelentései nagymértékben befolyásolhatják majd a makrogazdasági pályát. Ezekre legkorábban a következő ülésen, január 29-én reagálhat a Fed” – írta előzetesében az Equilor.