Indexemelkedéssel kezdték, majd nyereséggel is fejezték be a pénteki kereskedést a főbb európai tőkepiacok. A pénteki erősödéssel együtt is gyengüléssel fejezték be a főbb indexek a hetet.

Az FTSEurofirst 300 index 0,20 százalékos, a STOXX 600 index 0,22 százalékos emelkedéssel fejezte a pénteki kereskedést, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,41 százalékkal végzett magasabban.

Londonban az FTSE-100 index 0,49 százalékos nyereséggel zárt, a frankfurti DAX 0,17 százalékkal emelkedett, a CAC-40 Párizsban 0,67 százalékos emelkedést érte el.

Milánóban 0,26 százalékos, Madridban 0,61 százalékos indexemelkedéssel fejeződött be a pénteki tőzsdenap.

Az olajár két-két és fél százalékos nyereséggel fejezheti be a hetet, nagyjából a tavaly novemberi, az idei legmagasabb szinten. Az áremelkedés a kereslet-kínálati arány várható szűkülésének tulajdonítható.

Szaúd-Arábia és Oroszország egyaránt termelése korlátozása mellett kötelezte el magát, emellett a legfrissebb jelentések alapján az Egyesült Államok olajkészletei is jelentősen csökkentek.

A keresleti oldalon pedig aggályok merültek fel a kínai gazdaság teljesítményének gyengülése miatt.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 1,34 százalékkal állt magasabban hordónként 91,12 dolláron, a WTI ára pedig 1,08 százalékkal ment feljebb 87,80 dollárra.

Az arany ára emelkedett ugyan, de a hetet nagyjából félszázalékos gyengüléssel fejezi be. A spot-jegyzés unciánként 1921,00 dolláron áll 0,09 százalék emelkedéssel.

A dollárindex csökkent, 0,13 százalékkal áll alacsonyabban 104,92 ponton, a hetet viszont emelkedéssel fejezi be, a nyolcadikat egymás után. Az euró 0,15 százalékkal erősödött 1,0714 dollárra.