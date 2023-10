Nagyot fordult a világ az európai tőzsdékkel fél év leforgása alatt. Míg márciusban a befektetési szakemberek még megőrültek az európai részvényekért addig ez a nagy szerelem őszre szinte teljesen elpárolgott. A Bank of America alapkezelői felmérésében 63 százalékpont volt tavasszal azok javára a különbség, akik az európai részvényeket felüliek portfóliójuk ban szemben az amerikai részvényekkel. A most októberi felmérés viszont 19 százalékpontos különbséget mutat azok javára akik az amerikai részvényeket súlyozás felől az európaiakkal szemben.

Elemzők akkor arra hívták fel a figyelmet hogy az európai részvények iránt mutatkozó nagy lelkesedés kiváló alkalmat teremt egy kontrariánus pozíció megnyitására azaz az európai részvények eladására amerikai részvényekkel szemben ez a stratégia elvileg azóta be válhatott hiszen május eleje óta az S&P 500-as részvényindex 5 százalékos nyereséget mutat, míg a 600 legnagyobb európai cég részvényeinek árfolyam alakulását követő Stoxx 600-as index 5 százalékos mínuszban jár. Még nagyobbat bukhatnak a befektetők ha figyelembe vesszük az euró dollár keresztárfolyam alakulását is dollárban számolva ugyanis 7 százalékos a vezető európai index vesztesége.

A gyenge szereplés természetesen fundamentális oldalról is alul van támasztva. A Reuters konszenzusa szerint ugyanis az európai cégek 2020 óta első ízben élhetnek át most profit recessziót. Ez annyit tesz hogy, a cégek összesített eredménye két egymást követő negyedév során is csökken.

A várakozások szerint a harmadik negyedévben a Stoxx 600-as index kosarában szereplő vállalatok nyeresége átlagosan 11,4 százalékkal esik vissza éves szinten, miután 5,9 százalékkal zuhant az előző negyedévben. Ráadásul elemzők szerint a nyereségnövekedés csak 2024 második negyedévében térhet vissza.

A rossz hírek azonban nem újak és már valószínűleg be vannak árazva tőzsde pedig csak az új információkat vadássza folyamatosan Matthew Mclennan, a First Global Value csapatának vezetője szerint az európai részvények pont az őket övező pesszimizmus miatt jelenleg jobban vannak pozicionálva. Úgy látja, hogy az amerikai részvénypiacok árazása olyan, mint hogy ha az amerikai gazdaság éppen magához térne a recesszióból és a fellendülés időszaka következne nagy növekedéssel. Eközben az európai tőzsdék sokkal inkább tükrözik a valóságot.

A várt eredményekkel számolva a Stoxx 600-as index árfolyamnyereség rátája alig 11,6 szemben az S&P 500 as index 17,8 as értékével.Oliver Colin, az Invesco európai részvényeket felelős vezetője szerint a piacok jelenleg a kamatok tekintetében a „Mount Everestet” árazzák szemben a „Tábla Heggyel” (ez utóbbi egy nagy lapos tetejű hegy Dél-Afrikában) Ez azt jelenti hogy a befektetők azt várják hogy a hirtelen kamatemelések után csökkenni fognak az irányadó kamatok és nem pedig tartósan stabilizálódnak egy magas szinten. Pont emiatt azon cégek részvényei amelyek az utóbbi forgatókönyvből profitálhatnak jelentős diszkont forognak valós értékű közt képest ilyenek a bankok pénzügyi szolgáltatók és a biztosítótársaságok.



Ha igazolódnak a befektetők várakozásai akkor előbb utóbb itt lesz az ideje az európai részvények vásárlásának, csak még nem most. A Bank of America felmérése szerint az európai alapkezelők nettó 55 százaléka azt várja, hogy a következő hónapokban inkább lefelé fognak menni az európai tőzsdék, ahogy az EKB kamatemelése egyre inkább éreztetni fogják hatásukat a gazdaságon. A lejtmenet azonban nem tart örökké, 52 százalék szerint ugyanis 12 hónapos időtávon már erősödés várható, úgy, hogy a megkérdezettek nettó 33 százaléka azt gondolja, ez az emelkedés a jelenlegi szintekhez képest elérhető az 5-10 százalékot is.