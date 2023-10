Pesszimistábbá váltak a befektetők októberben és emiatt készpénz felhalmozásba kezdtek a Bank of America friss alapkezelői felmérése alapján. A felmérésben résztvevő 295, összesen 736 milliárd dollár befektetéséét felelős szakember által kezelt portfóliókban 5,3 százalékra emelkedett a készpénz átlagos aránya. A befektetési bank elemzői 5 százaléknál húzzák meg azt a határt, ahol ez a mérőszám már vételi jelzésként érzékelhető.

Ennek oka hogy az alapkezelők nagy része a magasabb hozamok reményében általában a kezelésére bízott vagyon minél nagyobb hányadát befekteti, a túlzott készpénzarány előbb-utóbb csökkenésnek indul, amiből nyilvánvalóan a kockázatosabb eszközöket kell vásárolni. Ez az árfolyamok emelkedését eredményezheti.

Egyre romlik a hangulat



A növekedő készpénz arányt természetesen a befektetési alapkezelők pesszimistább hangulata okozza. Ők egyre inkább borúlátók az amerikai és a globális gazdaság kilátásaival kapcsolatban, nettó 50 százalékuk szerint azok a következő 12 hónap során gyengülni fognak. Mivel eközben részvényárfolyamok az elmúlt hetekben nem nagyon estek, ezért egyre nagyobb a szakadék a gazdasággal kapcsolatos elvárások és a részvénypiac árazása között - emelik ki a bank szakértői.

Bár még mindig azok vannak többségben, akik szerint a világgazdaság szép lassan fog lelassulni, azonban egyre emelkedik azoknak aránya is, akik a kemény földetérést tartják valószínűnek.

Az, hogy bekövetkezik a recesszió, azaz a globális gazdaság visszaesése meglehetősen konszenzusos vélemény: a megkérdezettek mindössze 25 százaléka gondolja azt, hogy erre a következő 18 hónap során nem kerül sor. 44 százalék úgy látja, hogy erre már a jövő év első felében számítani lehet.

Ebből következik befektetők azon véleménye is, amely szerint a cégek ebben az időszakban jobban tennék, ha csökkentenék hitelkitettségüket és nagyobb figyelmet fordítanának mérlegük rendbehozatalára.

Ugyanakkor a tőzsdei vállalatok várható profitjának a megítélése közben tovább javult, igaz a befektetőknek mindig nettó 37 százalék szerint az a következő időszakban vissza fog esni.

Várják már a kamatemelések végét



A kamat és hozam emelkedés végét már nagyon sokan szeretnék látni. Nettó 56 százalék arra számít, hogy a következő egy évben esni fognak a hosszabb távú államkötvény hozamok. Ez olyan magas arány amire 20 éve, azaz a felmérés történetében még nem volt példa.

A megkérdezettek döntő többsége, 60 százaléka meg van arról győződve, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed már elvégezte a dolgát és nem lesz több kamatemelés. 58 százalékuk szerint 2021 második vagy harmadik negyedévében már a kamatcsökkentési lesz a sor.

Felmérés történetében soha nem volt még ekkora eltérés, mint most, a fiskális és a monetáris politika megítélése között. Szinte mindenki egyöntetűen túl lazának tartja az amerikai költségvetési politikát miközben túlságosan szigorúnak a monetáris politikát.

A piacokat fenyegető legnagyobb veszélynek továbbra is azt látják, hogy a magas infláció túl sokáig szigorúságra kényszeríti a nagy jegybankokat. Azonban a kockázatok sorában a második helyre felkapaszkodott geopolitikai helyzet is.

Amiben némi fordulat látszik, az Kína megítélése. Most már nettó 14 százalék az ázsiai ország gazdaságának izmosodását várja a következő egy év során. Emlékezetes, szeptemberben ez az arány még 0 százalék volt. Talán szintén a kínai gazdaság megítélésének enyhe javulását mutatja az is, hogy most már többen várják az amerikai és európai kereskedelmi ingatlanpiacon egy nemzetközi pénzügyi rendszer szintjén is a bonyodalmakat okozó nagyobb csőd bekövetkezését, mint Kínában.

Az elmúlt egy hónapban is folytatódott a márciusban megindult vándorlás az európai részvénypiacok irányából az Egyesült Államokéval. Márciusban még abszolút az európai részvények voltak a befektetők kedvencei és ezeket súlyozták felül a portfóliókban, mostanra ez a helyzet az amerikai részvények irányába fordult.