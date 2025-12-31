A december 22-i állapot szerint a BUX index 2025-ben 38 százalékkal emelkedett, amivel bekerült a legjobban teljesítő globális részvénypiacok listáján az előkelő top 20-ba.
A siker receptje: dolláreladás, BUX-vétel
A magyar részvényekkel a legjobban az amerikai befektetők jártak, hiszen a BUX dollárban mérve nem 38, hanem 69 százalékot hozott 2024 végétől. A bődületes különbség magyarázata a dollár/forint árfolyam zuhanásában keresendő: az év elején egy egységnyi, 79 326 ponton álló BUX index 197 dollárért volt „megvehető” (1 dollár akkor 403 forintot ért), december 22-én a 110 ezer pontos index viszont már 333 dollárt ért (1 dollár = 329,5 forint), vagyis 197 dollár befektetés közel egy év alatt 333 dollárra nőtt.
A BUX a régióban mégis inkább alulteljesítőnek számít, hiába a 38 százalékos árfolyamemelkedés. A prágai (PX) közel 51 százalékkal menetelt 2025-ben, a szlovén SBITOP pedig kicsivel 51 százalék felett teljesített. A lengyel WIG 20 közel 42 százalékkal áll magasabban, míg a román BET ezt is felülmúlva 42,7 százalék idei pluszban kereskedett december 22-én.
A magyar tőzsde sokkal jobban szerepelt volna, de a négy legfontosabb papír közül hiába szárnyalt az OTP és a Telekom, kettő viszont gyengélkedett, a BUX teljesítményét a Mol és a Richter páros rontotta le.
Az olajtársaság részvényei 4,8 százalékkal drágultak az év elejétől, míg a gyógyszergyártó vállalatéi 6,8 százalék mínuszban várják a fellendülést.
Mi mozgatta a Mol-papírok árát 2025-ben?
- November végén 3100 forintra nőtt az árfolyam arra a hírre, hogy a Mol vételi ajánlatot tehet az amerikai szankciók miatt bajba jutott szerb NIS olajvállalat többségi részvénycsomagjára. Később a sztori lassan kiárazódott az árfolyamból, de még nem lefutott az ügy, bár egy arab vevő esélyesebbnek tűnik és végső soron az állami tulajdon növelése sem kizárt.
- Tűzeset volt a százhalombattai Mol-finomítóban. Jó hír, hogy a gondatlanság kizárható, a Mol kártérítést kap, a rossz hír viszont az, hogy az ügy így is sokba kerül: a helyreállítás 2026 őszre várható, addig 30 százalékos termeléskiesés várható.
- Nyáron részvényenként 275 forint osztalékot fizetett a társaság. A jelen árazás mellett ez 9,7 százalékos osztalékhozam.
- A Brent típusú nyersolaj jegyzésára idén 18 százalékkal esett, a Mol az ebből képzett mediterrán benzin- és dízelárakhoz igazítja a saját nagykereskedelmi árait.
- Novemberben a társaság lefelé módosította eredményprognózisát, idén 3 milliárd dollár tisztított, újrabeszerzési árakkal becsült EBITDA-t érhet el a Mol.
- Az Egyesült Államok és az Európai Unió mindent megtesz, hogy egyik tagállam se vásároljon orosz nyersolajat. Az Erste szerint az ellátás leállása a Barátság vezetéken 10-20 százalékkal csökkentené az EBITDA-t. A Mol korábbi becslései szerint a teljes leválás 1,5-2 év, költségszinten pedig 500 millió dollár.
- Közben az alternatív beszállítási rendszer (Adria csővezeték) kapacitásaival kapcsolatban folyamatos volt a vita a Mol és az üzemeltető horvát Janaf között, előbbi szerint az áteresztő képesség kevés a magyar és a szlovák finomítók (mindkettő a Molé) ellátására, a horvátok viszont úgy vélik, a vezeték képes ellátni a Mol-Slovnaft támasztotta keresletet. A december 22-i hírek szerint közel lehet egy nagy volumenre szóló szerződés a két fél között.
Miért gyengélkedtek a Richter-részvények?
- A dollár idén 17 százalékkal leértékelődött a forinttal szemben. A Richter jelentős bevételre tesz szert az Egyesült Államokból, az ott értékesített Vraylar eladásokból royalty formában részesül a magyar gyógyszergyártó, a kapott dollár forintban kimutatva azonban az év elejétől egyre kevesebbet ér. A Richter devizafedezeti ügyletek segítségével az árfolyamkockázatokat igyekszik csökkenteni, de marad kitettség: az oroszországi tevékenységének kockázatát ilyen módon például nem lehetséges mérsékelni, a rubel árfolyam-ingadozása pedig kifejezetten szélsőséges.
- A társaság idén új, 10 évre szóló stratégiát hirdetett, ennek központi eleme, hogy a jelenlegi magas jövedelmezőség kulcsát jelentő Vraylar kizárólagosságának amerikai lejárta után hogyan pótolja a kieső cashflowt a vállalat. Egyébként a világhírű antipszichotikum szabadalmi jogait decemberben 6 hónappal meghosszabbították az Egyesült Államokban, amely 2030. márciusban jár le.
- Ezen túl a befektetők inkább a kockázatokat helyezték idén előtérbe: ezek a devizaárfolyamok alakulása, a kitettség az orosz piacnak, illetve a Trump-adminisztráció részéről érkező nyomás a gyógyszerek kiskereskedelmi árképzésére, utóbbi hatással lehet a Vraylar bevételekre is.
- Novemberben a menedzsment kismértékben lefelé módosította korábbi éves előrejelzését.
- A Concorde értékelése szerint a harmadik negyedévben az innovatív üzletágak – köztük a központi idegrendszeri és nőgyógyászati területek – továbbra is jól teljesítettek, annak ellenére, hogy enyhén elmaradtak a várakozásoktól, viszont a biotechnológiai és a generikus szegmensek komoly csalódást okoztak.
- A külföldi befektetők szeptember végén a részvények körülbelül 60 százalékát birtokolták, 2022 óta folyamatosan csökkentik pozícióikat, így a magyar intézményi és lakossági befektetők a fő vásárlók. A külföldi befektetői kereslet csökkenése az árfolyam felértékelődését is korlátozhatja.
