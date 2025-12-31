A december 22-i állapot szerint a BUX index 2025-ben 38 százalékkal emelkedett, amivel bekerült a legjobban teljesítő globális részvénypiacok listáján az előkelő top 20-ba.

A siker receptje: dolláreladás, BUX-vétel

A magyar részvényekkel a legjobban az amerikai befektetők jártak, hiszen a BUX dollárban mérve nem 38, hanem 69 százalékot hozott 2024 végétől. A bődületes különbség magyarázata a dollár/forint árfolyam zuhanásában keresendő: az év elején egy egységnyi, 79 326 ponton álló BUX index 197 dollárért volt „megvehető” (1 dollár akkor 403 forintot ért), december 22-én a 110 ezer pontos index viszont már 333 dollárt ért (1 dollár = 329,5 forint), vagyis 197 dollár befektetés közel egy év alatt 333 dollárra nőtt.

A BUX a régióban mégis inkább alulteljesítőnek számít, hiába a 38 százalékos árfolyamemelkedés. A prágai (PX) közel 51 százalékkal menetelt 2025-ben, a szlovén SBITOP pedig kicsivel 51 százalék felett teljesített. A lengyel WIG 20 közel 42 százalékkal áll magasabban, míg a román BET ezt is felülmúlva 42,7 százalék idei pluszban kereskedett december 22-én.

A magyar tőzsde sokkal jobban szerepelt volna, de a négy legfontosabb papír közül hiába szárnyalt az OTP és a Telekom, kettő viszont gyengélkedett, a BUX teljesítményét a Mol és a Richter páros rontotta le.

Az olajtársaság részvényei 4,8 százalékkal drágultak az év elejétől, míg a gyógyszergyártó vállalatéi 6,8 százalék mínuszban várják a fellendülést.

Mi mozgatta a Mol-papírok árát 2025-ben?

Miért gyengélkedtek a Richter-részvények?